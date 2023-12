Det er et år siden, at Qatars skræk-VM blev skudt i gang.

I årene op til slutrunden blev der bygget otte stadions af op mod 30.000 migrantarbejdere. Mange af dem døde – og nærmest alle arbejdede under elendige arbejdsvilkår.

Det præcise dødstal vides ikke, men The Guardian har tidligere fortalt, at 6.500 migrantarbejdere mistede livet i landet i samme periode, som de otte stadions blev gjort klar.

Nu tyder meget på, at flere af de otte store arenaer i dag er forvandlet til regulære spøgelsesstadions.

Sådan ser det her stadion nok sjældent ud. Qatar byggede Lusail Stadium op til slutrunden - et finalestadion med plads til 88.000 tilskuere placeret i en satellitby bygget til lejligheden. Efter turneringen skulle det rives ned og genbruges, men nu står det til at blive brugt ved to kampe til Asian Games. Foto: Hamad I Mohammed/Reuters/Ritzau Scanpix

DBUs direktør, Erik Brøgger Rasmussen, er i disse dage i Qatar for at følge op på de initiativer, DBU satte i gang i forbindelse med slutrunden, som blandt andet skulle forbedre arbejdstageres rettigheder.

Men de er ikke blevet præsenteret for en plan for de otte stadions.

»Vi har ikke været ude og se minutiøst på alle stadions. Vi har været ude og se et stadion på afstand, og der skete ikke noget. Måske på grund af tidspunktet tirsdag formiddag.«

»Vi har snakket med nogle hernede, der spiller fodbold i den nationale liga på de her stadions, og Qatar skal holde Asian Cup - Asiens svar på EM - så vi ved, at nogle af de her stadions bliver brugt.«

»Men jeg ved ikke nok om det til at fortælle, om de bliver over- eller underudnyttet,« siger Erik Brøgger Rasmussen på et digitalt pressemøde fra Qatar.

Efter slutrunden havde Qatar store planer med at genbruge stadions, flytte et enkelt stadion til Afrika og nedskalere andre, så de otte store stadions ikke blev opført forgæves.

Men det tyder på, at flere af dem er endt som 'hvide elefanter' efter slutrunden - altså investeringer, der er dyre at vedligeholde og samtidig skaber meget lille profit.

Da The Guardian besøgte landet tre måneder efter VM-slutrunden, var der ikke sat gang i nogle af planerne, der blev lagt for flere af de store stadions.

Ifølge en gennemgang B.T. har lavet, er det kun Al-Wakrah SC i den nationale liga, som har officiel hjemmebane på et VM-stadion. De spiller dog ikke alle hjemmekampe på det store stadion.

Og selv ikke pokalfinalen i landet 28. december er planlagt til at blive spillet på et VM-stadion.

Qatar skal være værter for Asian Cup i 2024. En turnering der senest i 2019 havde et gennemsnits-tilskuertal på 12.633 tilskuere.

Syv af de otte stadions, der blev brugt til VM, skal bruges til den turnering, hvor det mindste har plads til cirka 44.000.