Et opsigtsvækkende comeback i dansk fodbold kan være under opsejling.

For den mangeårige landsholdsanfører Daniel Agger har nu muligheden for at snøre støvlerne og rende på banen i 1. division.

Det skyldes, at den 36-årige HB Køge-træner er blevet registreret i klubbens spillertrup hos DBU.

Det afslører et hurtigt visit på unionens hjemmeside.

Dermed har den danske fodboldstjerne altså muligheden for at sætte sig selv på banen i en tid, hvor klubben er alvorligt ramt af skader.

For op mod 10 af spillerne i førsteholdstruppen er nemlig skadet, hvoraf flere af dem er alvorlige langtidsskader.

Daniel Agger har fået en skidt start på tilværelsen som cheftræner i HB Køge.

Klubben har nemlig tabt fire af sæsonens første seks kampe, og det seneste nederlag kom onsdag aften, hvor holdet tabte med 0-1 til Helsingør.

Den dårlige sæsonstart gør, at Agger og co. ligger i den nederste del af tabellen i 1. division.

Det er dog ikke noget, der indtil videre har fået klubbens direktør, Per Rud, til at ringe med alarmklokkerne.

»Alle står bag Daniel og Lars (Jacobsen, red.) i denne situation. Når tingene ikke lige spiller, rykker vi bare tættere sammen i bussen. Vi sagde fra start, at vi havde det lange lys på, når det handler om oprykningspladser, og det er noget, jeg glad for i dag,« har han tidligere udtalt til klubbens hjemmeside.

Daniel Agger blev i foråret ansat som HB Køges cheftræner, mens hans mangeårige landsholdsmakker Lars Jacobsen blev udpeget som assistenttræner.

Den tidligere Liverpool- og Brøndby-stjerne stoppe sin aktive karriere i 2016.