Thomas Tuchel og ekskonen Sissi er kommet på kant af hinanden.

Årsagen til uenigheden er den tyske træners fyring i Chelsea i september sidste år.

Og her er en mail afsendt af ekskonen helt central for en høring i München, hvor Tuchel har forsøgt at holde dens indhold hemmeligt for offentligheden.

Det tyske medie Bild har været afskærmet for at beskrive indholdet af mailen på grund af juridiske årsager, men i mailen fra ekskonen skulle der angiveligt stå nogle af årsagerne til Tuchels fyring i Chelsea, der kom bag på mange.

Da Tuchel-parret stadig var på talefod. Foto: SUSANA VERA Vis mere Da Tuchel-parret stadig var på talefod. Foto: SUSANA VERA

Blandt andet, at årsagen til fyringen var grundet flere omstændigheder uden for banen. Helt præcist, hvad det er, er altså uvist. Men ifølge Bild skulle Sissi Tuchel have modtaget oplysningerne i et opkald fra England.

Nu er der dog dårligt nyt for Tuchel, der har forsøgt at få rettens ord for, at mailen ikke må offentliggøres.

Her har byretten i München ikke fundet grund til et påbud med begrundelsen om, at ordvekslingen er fundet sted i privat regi mellem Tuchel og ekskonen, skriver Bild.

Tuchel er fortsat arbejdsløs, men han er blevet sat i forbindelse med flere job - blandt andet trænersædet i Tottenham.

Sissi Tuchel ansøgte om skilsmisse i foråret 2022, og Thomas Tuchel har allerede fundet kærligheden i den 14 år yngre brasilianske kvinde Natalie Max.

Thomas og Sissi Tuchel har to børn sammen.