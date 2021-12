Glen Riddersholm har taget Genk med storm - og lige nu blæser vinden tilsyneladende i den helt rigtige retning for den tidligere Superliga-guldvinder.

Den danske træner kan være næste mand i køen, hvis den ambitiøse belgiske klub Genk vælger at fyre sin nuværende cheftræner, John van den Brom, efter en skuffende periode med dårlige resulateter.

Det skriver flere belgiske medier, hvilket bekræftes af B.T.s belgiske kilder. Det kan man høre i B.T.s podcast 'Transfervinduet' herunder.

Glen Riddersholm blev i starten af november ansat som first team coach, assistenttræner, i Genk i stedet for den tidligere assistenttræner, som var blevet fyret som følge af de dårlige resultater.

Og lige nu er Van den Brom under heftigt pres efter en dårlig første halvdel af sæsonen, hvor den ambitiøse tidligere mesterklub er at finde helt nede på tiendepladsen i ligaen.

Fra B.T.s belgiske kilder forlyder det, at det er åbenlyst, at Riddersholm kan tage over for John van den Brom, hvis han fyres.

Det vurderes dog, at den hollandske træner stadig kan overleve på posten, hvis han retter op på resultaterne. Senest gik det ikke særligt godt, da Genk røg ud af pokalen til rivalerne fra Club Brugge.

49-årige Riddersholm har haft stor succes i dansk fodbold med mesterskab med FC Midtjylland og en pokaltriumf med Sønderjyske, hvor han blev fyret i sommer.