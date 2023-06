Det er på banen, at det store drama skal stå, når Champions League-finalen mellem Manchester City og Inter klokken 21 fløjtes i gang.

Men lige nu er det ikke det, der foregår på Atatürk Olympic Stadium, men derimod i nærheden af stadionet, som skaber drama.

Videoer på sociale, som viser kraftig røg i nærheden af stadion, er nemlig begyndt at cirkulere.

Meanwhile in Istanbul. The smoke has reached the stadium.

Ifølge den tyrkiske avis Sahba, kommer røgen fra en brand i en industribygning i Başakşehir-distriktet, som ligger nogle kilometer øst fra stadionet.

Branden begyndte omkring klokken 16 lokal tid i den seks etager høje bygning. Otte personer skal være blevet reddet ud. Alle er ved godt helbred.

Branden skulle have forårsaget store trafikale problemer i Istanbul og har betydet, at mange fans er blevet nødt til at gå de fem kilometer ud til stadionet.

Det skriver Daily Mail.

Sidste år var der også kaos før finalen mellem Liverpool og Real Madrid. Her var det dog arrangøren, UEFA, som var synderen. Finalen udskudt i 36 minutter, da tusindvis af Liverpool-fans ikke kunne komme ind på Stade de France, hvor finalen skulle spilles.

Videoer på sociale medier viste, at det franske politi blandt andet brugte tåregasgranater mod den store menneskemængde, som beklagede sig over den hårdhændede behandling, mens de blev opdelt og gennet ind i indhegninger af politiet.

En uafhængig gennemgang af hændelsen konkluderede siden, at UEFA var ansvarlig for »et højt antal af fejl, som næsten førte til en katastrofe«, inden finalen.