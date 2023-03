Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Er du gal et pressemøde!

Den italienske toptræner Antonio Conte var ildspruttende efter Tottenhams 3-3-hjerneblødning mod Souhthampton denne lørdag.

Her var Pierre-Emile Højbjerg og co. i kontrol med en 3-1-føring, da der manglede et kvarter - men så gik det helt galt.

Gæsterne scorede to gange, bl.a. i tillægstiden på et straffespark.

Efter kampen gik Conte bersærk og smed spillerne under bussen.

»Jeg tror, at dette er det rette øjeblik at sige det her, for præstationen er uacceptabel.«

»Vi er ikke et hold. Vi er 11 spillere, der går på banen. Jeg ser selviske spillere, der ikke vil hjælpe hinanden og ikke har hjertet med.

»Inden i dag prøvede jeg at nedtone situationen og forbedre sitautionen med mine ord, når det kommer til det taktiske og tekniske. Noget andet er vilje, den ild man skal have i øjnene, i hjertet.«

»Når man ikke er et hold, så kan man ikke forbedre sig.«

»Man skal forstå, at vi spiller for klubben og for at gøre vores fans stolte.«

Og så rettede Højbjergs chef kraftig kritik mod klubbens mentalitet.

»Vi er vant til det her. Klubben har ansvaret for transfermarkedet, og træneren har ansvar. Men spillerne, hvor er de? Jeg ser 11 mand, der spiller for sig selv.

»Nu er der ti kampe tilbage, og hvis nogen tror, at vi kan kæmpe sådan her for syvende- eller ottendepladsen... Hvad? Jeg er ikke vant til den slags.«

»De er vant til det her. De spiller ikke for noget vigtigt. De spiller ikke under press eller stress. Det er nemt på den måde. Sådan har det været i Tottenham i 20 år. Den nuværende ejer har ikke vundet noget. Hvorfor?«

Ryger Conte ud efter sit udbrud?

Tottenham ligger nummer fire i Premier League, men har spillet flere kampe end jagtende klubber som Newcastle og Liverpool.

Spørgsmålet er så, om det bliver med Conte ved roret, eller om han ryger ud på grund af den svada.