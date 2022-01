Helt ærligt, hvad skal han dog ovre i USA?

Den gode Superliga-topscorer, Mikael Uhre, som nu forlader Brøndby og Superligaen for at spille i den ikke specielt stærke og lidet flatterende amerikanske MLS-liga.

Og så er to danske spillere, de færreste formentlig kan huske, nu med i et sensationelt eventyr nede i den bedste belgiske række, hvor deres oprykkerklub holder de store klubber fra fadet og endda ligner et ganske fornuftigt bud på en kommende belgisk mester.

Det er emnerne i denne uges udgave af Bruuns barometer, der i øvrigt er den sidste af slagsen, men som du naturligvis får lige her:

Øv, Uhre

Én gang, Brøndby. Altid Brøndby. Held og lykke til Mikael Uhre. Sikke en historie. Fra Skives andethold til Brøndby og videre ud i den professionelle fodboldverden. Der var næsten ingen ende på superlativerne, da Uhre forlod Brøndby forleden.

Men helt ærligt: Jeg havde da håbet, at den danske ligatopscorer havde fundet en bedre klub i en stærkere liga under så gunstige betingelser, som det var at forhandle ud fra en kontrakt med Brøndby, der udløb om et halvt år. Jeg taler til dels mod bedre vidende, for jeg kender meget lidt til lige netop Philadelphia Union og den amerikanske MLS liga, men det er der nok også en grund til.

Jeg havde håbet for Mikael Uhre, at han var kommet til tysk, hollandsk eller belgisk fodbold. Jeg ærgrer mig over, at han nu forsvinder fra vores radar. For det er det, man gør, når man vælger MLS. Tænk bare på Hany Mukhtar.

Danskerduos belgiske eventyr

Der var nok ikke mange, der i sommeren 2019 tog den store notits af, at Casper Nielsen fra OB og Jonas Bager fra Randers FC skiftede til Royale Union Saint-Gilloise. Det lyder mest af alt som et cigaretmærke, men der er tale om en mindre fodboldklub i Bruxelles, som dengang lå i den næstbedste række.

I dag, to et halvt år senere, fører nyoprykkede Union SG ganske enkelt den belgiske liga. Endda helt suverænt. I torsdags bestod holdet nok en svendeprøve med 0-0 ude mod den nærmeste forfølger, storklubben Club Brügge. Hermed fører sensationsholdet fortsat med ni point foran nummer to.

Den danske duo har været en markant del af den eventyrlige optur. Hvis Union SG bliver mestre, vil det være den største overraskelse nogensinde i belgisk fodbolds historie.