Nicklas Bendtner havde forventet at blive udtaget til VM-slutrunden i Rusland for lidt over to uger siden.

I et interview på Rosenborgs hjemmeside fortæller Bendtner for første gang om ikke at komme med i truppen på 23 spillere.

Landstræner Åge Hareide vragede Bendtner til truppen søndag 3. juni, da angriberen døjede med en skade.

Fem dage senere trænede Bendtner dog fuldt med i Rosenborg, og han fik 11. juni spilletid i ligakampen mod Tromsø i den bedste norske fodboldrække.

Rosenborgs Nicklas Bendtner spillede en norsk ligakamp 11. juni mod Tromsø, og han følte, at han fulgte planen inden VM-udtagelsen, hvor han endte med ikke at komme med. Vis mere Rosenborgs Nicklas Bendtner spillede en norsk ligakamp 11. juni mod Tromsø, og han følte, at han fulgte planen inden VM-udtagelsen, hvor han endte med ikke at komme med.

Derfor undrer Bendtner sig over, at han ikke kom med til VM.

»Det var ikke, hvad jeg havde forventet, der skulle ske. At det faldt ud, som det gjorde.«

»Jeg fik nogle dage til at komme mig over min skade. Jeg trænede allerede godt og fuldt med 8. juni,« siger Bendtner.

Danmark vandt sin første VM-kamp med 1-0 over Peru 16. juni, men Bendtner påpeger, at han allerede var med i en ligakamp mod Tromsø fem dage forinden.

Da Hareide havde udtaget truppen, arbejdede Bendtner i stedet målrettet på at blive klar til kamp for Rosenborg.

»Derfor synes jeg også, at det var vigtigt at komme tilbage her og vise, at jeg var klar til kampen 11. juni.«

Nicklas Bendtner i landsholdslejren inden han blev sorteret fra truppen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Nicklas Bendtner i landsholdslejren inden han blev sorteret fra truppen. Foto: Liselotte Sabroe

»At spille kamp er det vigtigste for alle. Det gik egentlig efter den plan, som var lagt,« forklarer Bendtner.

Han forsøger at komme sig over skuffelsen over at se VM på sofaen i Trondheim.

»Der går mange følelser igennem en, men ligesom alle ting i livet må man videre, og det må jeg også.«

»Jeg ved, hvor meget vi har at arbejde med her i Rosenborg, og hvor meget jeg selv brænder for det.«

»Jeg har heller ikke selv været 100 procent tilfreds, med alt hvad jeg har leveret. Så jeg har en enorm stor motivation for at vise, at vi skal lave det om.«

»Vi har en mulighed for at gøre det alle sammen, fordi vi er kun syv point efter nummer et,« siger Bendtner.

Danmark spiller sin anden kamp ved VM torsdag mod Australien.

/ritzau/