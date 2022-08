Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Premier League-klubben Wolverhampton er klar på at give slip på den danske målmand Andreas Søndergaard.

Fynboen har siden 2018 været en del af klubben, men nu skal der ske noget nyt, og det skal være slut med at være tredjekeeper.

»Jeg bliver ikke yngre og yngre, og det tæller bare for mig, at jeg skal spille seniorfodbold,« siger den 21-årige dansker og slår så fast:

»Vi er enige med klubben om, at jeg kan se mig om efter en ny klub. Jeg kan gå gratis,« forklarer Andreas Søndergaard, som har et år tilbage af sin kontrakt med Wolves.

Han har det seneste år været udlejet til Randers og Hereford, hvor det kun blev til en håndfuld kampe, mens han i den danske Superliga-klub stod i skyggen af den klare førstemålmand Patrik Carlgren.

Andreas Søndergaard er åben for det hele, for ligaen har ikke ligeså stor betydning som spilletid.

Samtidig er han dog ikke bleg for igen at komme et sted hen, hvor han ikke nødvendigvis fra start er lovet en plads på holdet.

»Jeg er åben for det hele og har ikke noget imod at komme ind i en ny klub som andenmålmand. Så længe der er en plan, og de vil give mig chancen, så er det ikke det værste. Så kan jeg få nogle kampe og kæmpe for min plads. Men det er et stort puslespil, for de klubber, der har henvendt sig, skal først skyde deres egne af,« forklarer han inden et træningspas i Premier League-klubben.

»Lige nu fokuserer jeg bare på at træne hårdt. Jeg har to muligheder. Det ene er at kaste håndklædet i ringen og ikke møde op til træning.«

»Men det er slet ikke dér, jeg er. Jeg møder ind hver dag med en kæmpe sult efter at blive bedre og egentlig bare gøre alt, hvad jeg kan for at holde mig skarp. Her i Wolves er jeg dog lige nu tredjekeeper, og der er bare rigtig lang vej endnu, så jeg står på en skillevej, også fordi U23-ligaen er lavet om til en U21-liga, så nu begynder de selvfølgelig at bruge yngre målmænd fra akademiet,« lyder det fra målmanden, der har fået smag for førsteholdsfodbold i træningskampene denne sommer.

»Preseason var rigtig god. Jeg var med førsteholdet i Spanien, og jeg fik et par kampe. Det blev til 45 minutter mod Burnley, og der vandt vi med 4-0. Det gav blod på tanden, at jeg kan være med blandt spillere, der har spillet en masse Premier League. Jeg troede ikke, jeg skulle spille på førsteholdet, så det var en overraskelse.«

»Jeg er også glad for at være i Wolves og har udviklet mig enormt meget, men jeg kan ikke se mig selv være her i et år mere, som situationen er nu, og derfor vil jeg ud og se mig om efter en ny klub. Sådan er fodbold nogle gange,« siger en afklaret Andreas Søndergaard.