Det har været længe undervejs efter et ikke alt for kønt forløb - og om få dage er det endegyldigt slut.

Når vi går ind i juli, er Andreas Christensen officielt fortid i Chelsea, hvor han har spillet, siden han skiftede til storklubben fra Brøndby som 16-årig, og det har sendt den rolige danske landsholdsstjerne til tasterne med et modigt og ærligt farvel.

»Jeg er ikke den mest snakkesalige person, så nogle gange forstår folk ikke, hvor meget klubben og fansene betyder for mig,« skriver 'AC' på Instagram.

Fremtiden er - efter alt at dømme - i FC Barcelona, efter at Andreas Christensens kontrakt med London-klubben nu løber ud, og det er i den anledning, at han takker Chelsea og klubbens fans med den følelsesladede besked.

»Jeg kommer til at savne spillerne, staben og alle her. Jeg ønsker klubben og fansene alt det bedste i fremtiden,« lyder det yderligere fra Christensen.

Sidste år var den 26-årige dansker med til at vinde Champions League med Chelsea, men i den forgangne sæson har han haft perioder ude i kulden på Thomas Tuchels mandskab blandt andet efter bøvl med strandede kontraktforhandlinger med klubben.

Hen mod slutningen af sæsonen var der historier fremme om, at Christensen var så mentalt ramt, at han blandt andet måtte melde fra til FA Cup-finalen.

Dette har muligvis været forårsaget af alle spekulationerne om hans fodboldfremtid og historierne og rygterne om, at han var på vej til FC Barcelona. Hvilket han også kommer ind på i sin afskedsbesked.

»Efter at have tilbragt ti år i denne fremragende klub, føler jeg nu, at tiden er inde til en ny start for mig og familien. De seneste måneder har været psykisk hårde for mig, og det har ikke været en let beslutning at forlade denne klub og fansene,« skriver 'AC'.

Han blev Chelsea-spiller i 2012 og har spillet 161 kampe i den blå trøje. Skiftet til FC Barcelona er ikke officielt meldt ud, men spanske medier har i ugevis skrevet, at aftalen er på plads.