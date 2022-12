Lyt til artiklen

Forbrugernes tillid er ikke set værre siden 1975.

Det viser tal fra Danmarks Statistik i en helt ny julehandelsprognose fra Dansk Erhverv, B.T. er i besiddelse af.

'Forbrugertilliden er på et historisk lavpunkt i statistikkens 48-årige levetid,' står der i prognosen.

Vicedirektør i Dansk Erhverv, Henrik Hyltoft, erkender, at danskerne går ind i en juletid med stor bekymring.

»Optimismen er fuldstændig forsvundet for de danske forbrugere, der er bekymrede for både egen og Danmarks økonomi. Forbrugernes optimisme er i dag på et lavere punkt end under oliekriser og finanskrisen,« siger han.

Vicedirektøren peger på de stigende priser som årsagen.

»Danskernes privatøkonomi er ekstraordinært presset, fordi priserne stiger voldsomt. Forbrugernes humør er helt på frysepunktet,« siger Henrik Hyltoft og tilføjer:

»De historisk høje prisstigninger gør ondt på danskernes pengepung, og giver forbrugerne meget store økonomiske panderynker.«

Julehandelsprognosen viser samlet set et lille fald i den forventede handel i år.

Godt nok venter Dansk Erhverv, at salget i detailhandlen i julemånederne i år bliver 10,1 milliarder kroner, hvilket er 200 millioner kroner mere end sidste år.

Men når der korrigeres for prisstigninger, er det et fald på 500 millioner i forhold til julehandlen sidste år.

'Prisstigninger gør, at selvom julesalget stiger, vil kunderne enten få færre varer med hjem eller købe billigere alternativer,' står der i julehandelsprognosen.

Her står, at de de høje prisstigninger er en medvirkende årsag til julesalget korrigeret for prisstigninger

falder.

'Når forbrugernes humør er på frysepunktet, får det forbrugerne til at holde lidt igen, når der handles ind til jul i detailhandlen,' står der i prognosen.

B.T. kunne i går fortælle om Heidi Pedersen, der vil droppe at købe julegaver til sine tre børn på traditionel vis.

I stedet skal hun og de tre børn spille om nogen mindre gaver juleaften.

Her er Heidi Pedersen på 48 år. Hun bor på Østerbro i København med sine tre børn. I år vil hun på grund af sin pressede økonomi droppe julegaver. I stedet skal der gives spillegaver. Foto: Privat Vis mere Her er Heidi Pedersen på 48 år. Hun bor på Østerbro i København med sine tre børn. I år vil hun på grund af sin pressede økonomi droppe julegaver. I stedet skal der gives spillegaver. Foto: Privat

»Det er helt vanvittigt og frygteligt. Priserne på madvarer er vokset så voldsomt, at der er mange ting, jeg er holdt op med at købe nu. Jeg må tage rundt og lede efter tilbud på mælk og smør. Det er en jagt,« sagde hun i går.

Samtidig er det kommet frem, at både Røde Kors og organisationen Mødrehjælpen mærker eksplosion i ansøgningerne om julehjælp.

Henrik Hyltoft forventer da også, at de fleste danskeres julegaver vil blive mindre.

»Når vi ser på priserne og udviklingen op til jul i år, må sige, at det skal nok blive jul, men for de fleste danskere bliver gaverne nok lidt mindre, og butikkernes indtjening ditto,« siger han.