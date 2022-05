For en uge siden blev hun og 300 andre sagt op, og nu er 4.000 flyafgange blevet aflyst, fordi der var mangel på fly og personale.

»Jeg er opsagt, fordi der ikke var brug for mig, og nu kan jeg læse, at man aflyser afgange, fordi der ikke er nok af os,« siger Nina Weinkouff Amping, der indtil nu har været ansat som kabinepersonale hos SAS.

Afmagt, frustration, tristhed og en følelse af, at hun ikke kan bruges til noget. Sådan beskriver hun de følelser, hun i dag står tilbage med, efter udsigten til at vende tilbage som kabinepersonale hos SAS ikke længere er der.

»Jeg har arbejdet i testcenteret ved lufthavnen, hvor jeg bliver opsagt her 31. maj. Det gjorde jeg, fordi jeg havde regnet med, jeg kunne komme tilbage,« siger hun og fortsætter:

»Det er ikke fair. Jeg føler mig virkelig uretfærdigt behandlet.«

Da Nina Weinkouff Amping begyndte at arbejde i SAS for cirka syv år siden, var hun stolt af sit nye job. Hun så det som en prestigefyldt arbejdsplads med gode vilkår, og det var blandt andet også derfor, hun gik med til at tage to års orlov, da coronakrisen ramte flytrafikken. Det gjorde 573 kabineansatte også.

»Jeg ville også gerne hjælpe SAS, så de kunne komme ovenpå igen. Nu er det bare, som om det og jeg ikke er noget værd for dem.«

Hun gik altså på frivillig orlov i sommeren 2020 med lovning om at kunne arbejde for SAS igen, når selskabet igen begyndte at have normal kapacitet.

Nogen ville måske tænke: Kan du ikke bare komme videre og finde et nyt job?

»100 procent, det kan jeg da måske også godt. Men det er ikke det, jeg er blevet lovet. Vi lever i et land, hvor det her ikke bør kunne ske. Staten har smidt mange penge i SAS, så de kunne overleve, og så bliver jeg alligevel opsagt,« svarer hun.

Senest har Danmark støttet SAS med lidt over en milliard danske kroner som følge af coronapandemien.

»Det er jo skattekroner, så jeg har nærmest betalt min egen opsigelse.«

De opsagte kabineansatte har tre muligheder. Enten kan man arbejde for SAS i sin opsigelsesperiode med fuld løn – det er i Nina Weinkouff Ampings tilfælde fem måneder.

Mulighed nummer to er at tage et andet arbejde i opsigelsesperioden, og her vil SAS udbetale den difference, der er mellem den løn, man modtager, og den løn, man ville have fået hos SAS. Så tjener man for eksempel 20.000 kroner, men havde en løn på 30.000 kroner hos SAS, så udbetaler flyselskabet 10.000 kroner.

Til sidst kan man vælge selv at sige op, en såkaldt kontraopsigelse. Det vil betyde, at man får en månedsløn med sig ud.

Nina Weinkouff Amping har valgt den første mulighed, da hun 31. maj ellers ville stå uden et arbejde og indkomst.

B.T. har talt med pressechef i SAS Alexandra Lindgren Kaoukji, der understreger, at fyringerne og de mange aflyste fly »på ingen måde hænger sammen«.

»Efter en toårig pandemi, der satte en hel industri på jorden, arbejder hele denne industri nu på at komme på fode igen. Det skaber udfordringer. SAS er ingen undtagelse,« siger hun og fortsætter:

»Der vil altid være ting, som vi kunne have gjort bedre, men vi har forsøgt at komme igennem pandemien på den allerbedste måde. SAS har til hensigt at være en ansvarlig arbejdsgiver, der altid følger de aftaler, der er indgået med sine medarbejdere. Det mest ansvarlige, vi kan gøre lige nu, er at sikre, at et stærkt og konkurrencedygtigt SAS kan stå stærkt i fremtiden under de nye forhold, der hersker efter pandemien.«