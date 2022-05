Da Anita Loft fra Bogense så, at SAS havde aflyst hele 4.000 afgange hen over sommeren, skyndte hun sig at tjekke sin mail.

»Jeg får lidt en panikfølelse, når jeg kan se, at jeg ikke har fået noget i min indbakke – heller ikke kundeservice kunne hjælpe mig,« siger hun, da B.T. taler med hende onsdag formiddag.

Hun og familien skal i slutningen af juni til Toronto for at at besøge Anita Lofts svigermor.

Det er en rejse, de tager på hvert år, men denne gang valgte de at gøre brug af SAS' nye tilbud om et direkte fly fra København til blandt andet Toronto i USA.

»Det er en rejse til 20.000 kroner, så jeg vil meget gerne vide, om jeg skal nå at ombooke den, eller om rejsen bliver rykket,« siger hun og fortsætter:

»Men lige nu aner jeg ingenting, og SAS kan ikke hjælpe mig, siger de.«

Derfor har 62-årige Anita Loft, der til daglig arbejder som socialrådgiver på et jobcenter, besluttet at se tiden an.

»Man kan jo håbe, at de får fingeren ud snart – måske det kan hjælpe lidt, at I skriver om det,« siger hun.

Hun beskriver SAS' håndtering som meget ufin.

»Det mindste ville være, at de skrev det på deres hjemmeside eller sendte en mail ud til kunder, der har købt en rejse hen over sommeren – de lader deres kunder svæve i uvished. Det er ikke rart,« siger hun.

Alexandra Lindgren Kaoukji, der er pressechef hos SAS, mener ikke, at Anita Loft bør være nervøs.

»Vi kommer ikke til bare at aflyse fly. For de fleste vil vi ombooke deres afgang til en anden samme dag. Og de vil få besked i god tid,« siger pressechefen.

Hvad »god tid« helt konkret betyder, ved hun ikke lige nu.

Hvorfor har I ikke skrevet ud til jeres kunder eller meldt noget ud på hjemmesiden?

»Det var ikke vores beslutning, at historien skulle ud i medierne. Det er 4.000 ud af cirka 75.000 afgange, der er berørt, så det giver bedst mening for os at kontakte de berørte kunder. Modtager man ikke en besked, så kan man tage det helt roligt,« siger Alexandra Lindgren Kaoukji.