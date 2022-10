Lyt til artiklen

Under corona var landet lukket ned og dermed var der ikke mange, som kunne rejse til Danmark.

Dermed var det også en presset hotelbranche, som med nød og næppe kunne åbne igen på den anden side.

Og nu ser sommeren 2022 ud til at have været fantastisk, målt på antal gæster. Det står så godt til, at man i årets første otte måneder har ramt en rekord, viser en opgørelse fra Danmarks Statistik ifølge Finans.

Den forhenværende rekord fra januar til august 2019 lød på 11,7 millioner overnatninger på danske hoteller. Det blev i 2022 til 12,5 millioner overnatninger.

Tallet dækker både over en meget stor stigning i antallet af danskere, der overnatter på hotel i deres hjemland, men også samtidig med at de udenlandske turister og forretningsfolk er vendt tilbage.

I det seneste normale år i 2019 lå antallet af danske overnatninger på 6,5 millioner, og det er nu steget til 7,8 millioner.

Hvilket tyder på, at mange fik smag for ferie under hjemlige himmelstrøg i de to corona-år, hvor det var svært at rejse til andre lande på grund af coronarestriktioner.

De udenlandske gæster er ikke helt tilbage på 2019-niveau, men det er heller ikke langt fra, da antallet er steget over tre millioner de seneste to år.