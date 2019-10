Selvom det gælder om at holde hovedet koldt på aktiemarkedet, så begynder sveden så småt at snige sig frem rundt omkring i hele verden.

Det skyldes de stigende bekymringer, der er på grund af de røde tal, som markedet viser frem for tiden.

Alene onsdag oplevede det danske aktiemarked et fald på 2,6 procent på C25-indekset.

Som så ofte før er det, når tingene ikke helt fungerer i USA, at det danske marked bliver påvirket. Og der er altså nogle ting, som ikke går som forventet derovre.

Tirsdag præsenterede amerikanerne et slående fald i industrisektoren, selvom der var ventet en fremgang.

Der er mange forskellige grund til, at markedet er ret dårligt for tiden. De to primære årsager er dog det mulige brexit og så handelskrigen mellem USA og Kina.

Og det er specielt sidstnævnte, der påvirker markedet internationalt set.

»Hvis Kina køber mindre af os, så skal vi fremstille mindre og får færre ordrer at opfylde. Disse data indikerer, at vi ikke er immune over for handelstvisten, som skader os såvel som Kina,« siger Sam Stovall, chefstrateg i CFRA Research til Reuters.

Og der er altså ikke noget, som tyder på, at handelskrigen med Kina stopper lige foreløbig. Kineserne har også sat tolden på varerne, så begge lande vil spille med musklerne.

'Vi har ikke brug for Kina, og ærligt, vi ville være meget bedre foruden,' skrev den amerikanske præsident på Twitter for godt en måned siden.

Samtidig med det blødende aktiemarked, så fortsætter Donald Trump fortrøstningsfuldt med stramninger.

Onsdag offentliggjorde han og USA, at man vil indføre højere toldsatser på en række varer produceret i EU.

Det vil blandt andet ramme eksporten af flydele og landbruget. På sidstnævnte ønsker Donald Trump at indføre en told på 25 procent.

USA’s udenrigsminister Mike Pompeo siger ifølge Reuters, at told kunne være rettet mod ost og vin, som bliver importeret fra EU.

Men på aktiemarkedet frygter de, at det bare vil gøre hele situationen værre. Mere told er ikke ligefrem noget, som sætter gang i væksten.

»Svækkelsen af forholdene i Europa og sænkelse af farten i Kina, det samler sig i sidste ende til den samme ting: Bekymringer om, at den globale økonomi mister farten, hvilket giver investorer en grund til at tage en pause og hæve profitten,« siger Robert Plavik, der er strategisk manager hos SlateStone, til Reuters.

Og det er altså noget, man allerede mærker på markedet. Peter Bækgaard siger til Børsen, at topcheferne er begyndt at sælge ud af deres aktiebeholdning, og det er ikke positivt.

»Når man ser et større omfang af udsalg, som vi ser nu, kan det være et udtryk for, at der er usikkerhed, og at ledelsen er bekymret for, hvor verdensøkonomien er på vej hen,« siger han til det danske finansmedie.

Donald Trump selv er ikke enig i, at den aktuelle krise skyldes handelskonflikten med Kina. Han mener, at det drejer sig om de ‘falske nyheder’, der har floreret på det seneste.

'Alt det sludder om en rigsretssag, som ikke fører nogen steder hen, driver aktiemarkedet og jeres pensioner lavere,' skrev han på Twitter.

Det britiske FTSE100-indeks i London ramte onsdag det største fald siden januar 2016, da det faldt mere tre procent.

Det skyldes især usikkerheden omkring briternes mulige brexit.