Jørgen Hein er gået bort efter at have kæmpet mod kræft.

Kandis-stifteren og dansk top-bassisten blev kun 56 år gammel og sov ind i sit hjem søndag 9. juli.

Det bekræfter Kandis i et opslag på deres Facebook-side.

'Det er med stor sorg at vi her til morgen har modtaget besked om at vores gode ven og bassist igår den 9. juli tabte kampen til sin kræftsygdom,' skriver dansk top-bandet.

'Vores tanker går til Cathrine og børnene og vi håber at man vil respektere deres ønske om ro i en svær tid,' skrives det i opslaget.

Jørgen Hein var med til at stifte bandet i 1989. Foto: Niels Henrik Dam/Ritzau Scanpix Vis mere Jørgen Hein var med til at stifte bandet i 1989. Foto: Niels Henrik Dam/Ritzau Scanpix

Jørgen Hein var med til at stifte det populære band i 1989.

Sammen med Johnny Hansen, Jens Erik Jensen og Torben Andersen udgjorde de det elskede danske band Kandis.

På Kandis egen hjemmeside beskrives Jørgen Hein som en, der 'havde en mening om det meste', og at hvis han ikke var blevet musiker, kunne han være blevet politiker.

Han startede musikerkarrieren som 12-årig, da han spillede trommer med sin far til et julebal på kroen i fødebyen Vestervig.

Sidenhen blev det bassen, der trak og udgjorde en fast følgesvend i Kandis, ligesom han også var en habil golfspiller.

Her i dansk top-bandet stod Jørgen Hein også for økonomien, som gik strålende.

Men nu er han ikke mere.

Jørgen Hein efterlader sig konen Cathrine, samt deres unge søn og datter.

B.T. forsøger at få en kommentar fra bandet.