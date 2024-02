I en af landets store supermarkedskæder er det snart slut med at betale med MobilePay.

Det melder Løvbjerg-kæden ud på egen hjemmeside.

»Fra d. 12 marts 2024 tager vi i Løvbjerg ikke længere imod MobilePay som betalingsløsning i vores butikker,« skriver de.

De oplyser, at det er omkostningerne, der nu får dem til at fravælge løsningen.

»Årsagen er, at prisen for at bruge MobilePay stiger betragteligt, og vi vil så gerne være tro mod vores evige formål: at være 'bare billig'.«

Så har man glemt sin pung, når man kommer ned i en af kædens 17 butikker, kan man altså ikke længere ty til den betalingsapp.

Det er dog – alligevel – ikke helt slut med MobilePay hos Løvbjerg.

De skriver i samme opslag på deres hjemmeside, at det stadig vil være muligt at bruge MobilePay, når man handler hos dem online.

Tidligere har B.T. også talt med andre butiksejere, som ikke var pjattede med de priser, de skulle betale for deres MobilePay-løsning.

Eksempelvis efterspurgte Leif Voigt kontantbetaling i sin butik med udstyr til hus og have.

På Løvbjergs side oplyses det desuden, at man selvfølgelig stadig kan betale med både fysisk betalingskort og et, man har på sin mobil.