Han er et af de allervarmeste navne, når NFL-klubberne skal vælge blandt college-talenterne i april.

Men 21-årige Jalen Carter er samtidig centrum i en yderst alvorlig sag, hvor politiet nu har udstedt en arrestordre på stortalentet.

I januar var han nemlig involveret i den trafikulykke, hvor hans holdkammerat Devin Willock og stabsmedlemmet Chandler LeCroy omkom.

Ifølge politiet kørte Jalen Carter på en måde, der »mindede om gaderæs«. Det skriver New York Post.

Carter, der kørte en Jeep Trackhawk, kørte ifølge politiet om kap med LeCroy, der kørte en Ford Expedition.

»Begge køretøjer skiftede kørebane, kørte imod kørselsretningen og kørte med høj fart i et forsøg på at køre fra den anden,« lyder det.

De kørte efter sigende omkring 167 kilometer i timen kørt for ulykken, der kostede Willock og LeCroy livet.

Ulykken indtraf i timerne efter, at deres hold, Georgia Bulldogs, havde fejret mesterskabet.

»Det er min intention at besvare anklagerne mod mig og sikre, at den fuldstændige og nøjagtige sandhed præsenteres,« siger Jalen Carter.

Det er endnu uvist, om sagen kommer til at få betydning for hans chance for en karriere i NFL.