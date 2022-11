Lyt til artiklen

'Det skal fordømmes' og 'FIFA står i et hul'.

Fra politikere på begge fløje på Christiansborg er der skarp kritik af FIFA for at indikere, at det vil få sportslige konsekvenser, hvis den danske landsholdsanfører går på banen med det regnbuefarvede anførerbind.

Derfor er det mandag kommet ud, at Simon Kjær ikke skal bære det.

Beslutningen er taget sammen med de øvrige nationer, der havde planer om at spille med det regnbuefarvede anførerbind; Wales, Holland, Belgien, England, Frankrig, Tyskland og Schweiz.

»Det viser hvor stor magt FIFA-bosserne har og at de er klar til at tryne enhver nok så svag protest,« siger Søren Søndergaard, der er kulturordfører fra Enhedslisten.

Han mener, at den fungerende regering skal komme på banen med kritik af Qatar.

»Præcis derfor er det så nødvendigt at det officielle Danmark - den fungerende regering understøttet af et bredt flertal i Folketinget - nu tager bladet fra munden og fordømmer menneskerettighedskrænkelser i Qatar,« siger han.

Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen mener, at FIFA må være desperate.

Her er Venstres kulturordfører Jan E. Jørgensen.

»Jeg støtter landsholdets beslutning - selvfølgelig skal de ikke risikere et gult kort. FIFA derimod er ved at være meget langt ude i deres desperation for at skjule kritikken af deres på alle måder absurde valg af Qatar som værtsnation,« siger han og tilføjer:



»FIFA står i et hul, og hver gang de træffer en ny mærkværdig beslutning, så graver de sig længere ned. Jeg håber virkelig, at der kommer et oprør mod ledelsen af Fifa efter dette skandaløse VM.«

Dansk Folkepartis kulturordfører Pia Kjærsgaard, mener dog ikke, at det er en fejl fra Fifa, at det kan få sportslige konsekvenser at bære det regnbuefarvede anførerbind.

»Der har været mange skandaler i Qatar, og det er dybt forkasteligt, hvad der sker. Jeg mener bare ikke, der skal være politiske budskaber under en fodboldkamp, og det mener jeg, at det regnbuefarvede anførerbind er,« siger hun.

B.T. forsøger at få få en kommentar fra den fungerende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).