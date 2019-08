Selv om det skabte stor debat blandt nordmændene, da kronprins Haakon forelskede sig i festpigen Mette-Marit, holder kærligheden stadig ved.

Hun var klædt i en beige spadseredragt, mens han bar et silkeslips.

De sad sammen i en guldsofa, som var placeret midt i slottets store festsal.

Herfra annoncerede den norske kronprins Haakon i december 2000 til både fornøjelse og forargelse for det norske folk, at han og den borgerlige Mette-Marit Tjessem Høiby var blevet forlovet.

Blandt nordmændene blev der nogle steder rynket på næsen og debatteret højlydt, for Mette-Marit var enlig mor til sønnen Marius og havde færdes i festmiljøer, hvor der blev taget stoffer.

Marius' far var tilmeld tidligere straffet for besiddelse af stoffer og spirituskørsel samt en nogle gange noget brutal adfærd.

Flere royalister mente, at forholdet ikke var passende, og ifølge nogle nordmænd satte Mette-Marit selveste monarkiets fremtid på spil.

Til det sagde hun:

- Jeg synes, at det har været trist i forhold til min og Haakons familie, men jeg føler mig stærkere nu, fordi jeg har taget klare valg om, hvad jeg skal gøre.

- Jeg føler, at jeg står trygt og godt og håber, at folk vil tage mig for det menneske, jeg er i dag.

Og den norske kronprinsesse har med sikker hånd vundet nordmændene over på sin side.

Den 25. august 2019 er det 18 år siden, hun og kronprins Haakon giftede sig, og dermed kan parret søndag fejre såkaldt margueritbryllup.

De blev gift i Oslo Domkirke, og danske kronprins Frederik var med som forlover, mens kronprinsessens søn, Marius, på fire år var brudesvend.

Bryllupsfesten blev holdt på kongeslottet i Oslo.

Festen blev sluttet af med brudevals på slottet og fyrværkeri over Oslo Havn, som brudeparret overværede fra balkonen.

I dag har kronprinsparret to fælles børn, prins Sverre Magnus på 13 år og 15-årige prinsesse Ingrid Alexandra, som en dag bliver regerende dronning af Norge.

