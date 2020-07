Slet Roskilde Festival. Slet Northside. Slet Heartland. Slet Smukfest. Slet Jelling.

Det er midten af marts, og Simon Kvamm sidder foran computeren med sin kalender åben. En kalender, der bugner af job med musikerens nye band, Hugorm.

Men nu har statsminister Mette Frederiksen lukket hele Danmark ned på grund af coronavirus.

- Den der fornemmelse af at tage sin kalender frem og så bare begynde at slette... Det var godt nok tungt, synes jeg, hold kæft mand, siger Simon Kvamm.

Da landet lukker ned, sidder han i Klitmøller i familiens sommerhus. Det er herfra, han ringer til de andre i bandet.

- Vi skypede samme aften, os tre i Hugorm og vores manager, og vi kiggede bare på hinanden, uden at der rigtig var nogen, der sagde noget. Men det var meget rart at have det virtuelle rum sammen, for det var bare fucking nedtur. Det var noget af en mavepuster, siger Simon Kvamm.

- Det første, vi havde i kalenderen, var to udsolgte koncerter - en i København og en i Thy, hvor bandet er dannet. Dem kunne vi også vinke farvel til, forklarer han.

De seneste mange måneder op til nedlukningen har han sammen med de andre i bandet øvet til hudløshed. De er et nyt band, så de har brug for at slibe kanterne af musikalsk og lære hinanden at kende på en scene.

- Det var jo det værst tænkelige tidspunkt, det skete på for os. Vi havde øvet og øvet og sågar kørt rundt og spillet diskoteksjobs i provinsen, og det har jeg sgu aldrig gjort før. Men det skulle prøves, vel vidende at jeg som 45-årig er alt for gammel, og at vores musik ikke egner sig til Crazy Daisy i Haderslev klokken 3 fredag nat.

- Vi var nødt til at få de kilometer i benene og prøve at spille sammen i nogle mærkelige situationer. Så vi var satme ikke heldige der, og jeg må indrømme, at jeg syntes, det var synd for os, siger Simon Kvamm.

Da bandet i januar løftede sløret for dets eksistens og udkom med ep'en "Folk skal bare holde deres kæft", var planen ellers klar: Det er på sommerens festivaler, de skal vise, hvad de er lavet af.

Af den årsag har Simon Kvamm og bandets øvrige medlemmer, Morten Gorm og Árni Bergmann, heller ikke som mange andre bands benyttet chancen for at afholde en stribe af virtuelle koncerter under coronakrisen.

- Når man er et nyt band, giver det ikke mening at vise sig i undtagelsestilstand, når ingen har set, hvordan det ville se ud under almindelige omstændigheder, siger Simon Kvamm.

I stedet har bandet brugt coronapausen kreativt.

- Den kalender, jeg havde siddet og renset ud i, havde jeg ret hurtigt et behov for at fylde noget i, så vi besluttede at gå i studiet i stedet og lave ny musik.

- Det album, vi ville have lavet til vinter, gik vi i gang med der i stedet, fortæller Simon Kvamm, der dog stadig ærgrer sig over, at bandet ikke "kommer på græs" i år.

Derfor var han heller ikke sen til at springe til, da TV2 spurgte, om han ville være medvært på programmet "Hele Danmarks Festival", der sendes lørdag aften.

Ud over - sammen med Rasmus Bjerg - at undersøge hvad det er, der gør Danmarks største festival så særlig, fik han nemlig også muligheden for at spille sammen med Hugorm på den berømte dyrskueplads.

Dog var det i en lidt mere afdæmpet version og med langt et mindre publikum, bandet gik på scenen, da optagelserne til programmet skulle i kassen.

- Det var syret at stå der på pladsen. Der var noget trist over det, men samtidig var det også håbefuldt at lave et program fra den plet, for vi var alle sammen enige om, at vi elsker det, der plejer at ske der. Og det skal ske igen.

- Det er jo ikke et farvel til noget, men noget, vi savner og glæder os til, vi kan gøre igen. Og den energi var det fyldt med, forklarer Simon Kvamm.

"Hele Danmarks Festival" sendes på TV2 lørdag aften klokken 19.55.

/ritzau/