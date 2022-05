Verdenssundhedsorganisationen (WHO) har indkaldt til hastemøde fredag for at drøfte de udbrud af abekopper, der er konstateret uden for Afrika.

Det skriver Reuters.

Sygdommen findes normalt i det vestlige og centrale Afrika. Men i de seneste dage er der fundet over 100 tilfælde i mindst otte forskellige lande i Europa.

Alene fredag er antallet af konstaterede tilfælde mere end fordoblet i Storbritannien. Andre landre der oplever tilfælde er smitte er Sverige, Tyskland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal.

Det er sjældent, at sygdommen ses uden for Afrika. Derfor har de mange tilfælde, der er fundet i Europa og andre dele af verden, vakt bekymring.

I en mail til B.T. oplyste Sundhedsstyrelsen torsdag, at de ikke har en forventning om udbredt spredning i Danmark, selvom vi kommer til at se enkelte tilfælde herhjemme. Sundhedsstyrelsen forklarede i samme mail, hvad symptomerne er på den sjældne sygdom.

»Abekopper viser sig typisk med blandt andet feber, kulderystelser og et udslæt med blærer, som kan give sår, når de heler. Sygdommen varer normalt 2-4 uger. Sygdommen forekommer hyppigst i Afrika, og der er rapporteret om en dødelighed mellem 1-10 %, men langt de fleste patienter forventes i et sundhedsvæsen som det danske at komme sig helt. Behandling er primært understøttende.«

Den danske lægemiddelproducent Bavarian Nordic sagde torsdag, at de havde sikret sig en kontrakt med et uoplyst europæisk land om at masseproducere og levere koppevaccinen, Imvanex, som reaktion på abekoppeudbruddet.

De nuværende tilfælde af abekopper i Europa har især været blandt mænd, som har haft seksuelle forhold med mænd, og som har været ude at rejse.