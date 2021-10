Hvis Sydkorea en dag beslutter sig for at invadere deres nordlige naboer, skal de ikke komme bevæbnet med sten, flasker og kæppe.

For det kan Nordkoreas soldater sagtens klare.

Det står lysende klart i en video, som det ellers lukkede regime netop har udsendt.

Videoen stammer fra en militær kampsportsopvisning, der mandag blev afholdt i Nordkoreas hovedstad Pyongyang.

Her viser toptrænede nordkoreanske soldater, hvilke hårde bananer de rent faktisk er.

Betonsten bliver smadret. Pæle banket mod nøgne overkroppe. Kasteknive bliver undveget. Krukker cirkelsparket itu.

Alt sammen til klapsalver fra landets leder Kim Jong-un og et publikum bestående af generaler og højtstående embedsfolk.

Videoen er blevet vist på den nordkoreanske statsstyrede tv-kanal KRT og udsendt til hele verden.

Du kan se hele videoen øverst i denne artikel.

Kim Jong-un ser i videoen ud til at nyde showet, der blev afholdt på udstillingen 'Selvforsvar 2021' mandag den 11. oktober.

Under udstillingen sagde Kim Jong-un, at det er nødvendigt at landet udvikler våben set i lyset af fjendtlig politik fra USA og Sydkorea.