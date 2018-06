Den amerikanske regering arbejder på at gøre det sværere for Kina at investere i amerikanske virksomheder.

Washington. Virksomheder, der er delvist kinesiskejet, vil i fremtiden få sværere ved eller helt blive nægtet at investere i eller opkøbe amerikanske firmaer, som arbejder med "industriteknologi i en betydelig grad".

Det oplyser unavngivne kilder fra finansministeriet i USA til avisen The Wall Street Journal.

Detaljerne i lovændringen er endnu ikke på plads, men ifølge avisen drejer det sig om virksomheder, der er "mindst 25 procent kinesiskejet".

Kilderne understreger over for avisen, at det amerikanske erhvervsliv vil få mulighed for at kommentere restriktionerne, før de træder i kraft.

Foruden de nye restriktioner arbejder Det Nationale Sikkerhedsråd og handelsministeriet på at udbygge eksportkontrollen. Det sker i et forsøg på at sikre, at selv samme industriteknologi ikke bliver sendt ud af landet og til Kina.

En føderal lov fra 1977 giver præsidenten tilladelse til at regulere handelsområdet "i tilfælde af krig eller med henvisning til national sikkerhed". Det er denne lov, der forventes at blive taget i brug.

Den kinesiske regering har ikke kommenteret udviklingen.

Der har længe luret en handelskrig mellem Kina og USA, som er de to største økonomier i verden.

I forrige uge annoncerede USA's præsident, Donald Trump, som ventet toldsatser på 25 procent på en lang række varer fra Kina. Begrundelsen var, at USA har haft et alt for stort handelsunderskud i handlen med Kina.

Kina svarede prompte igen ved at pålægge ekstra told på 659 amerikanske varer. Som modsvar annoncerede Trump, at USA vil hæve tolden på en række kinesiske varer med yderligere ti procent.

Samtidig advarede Trump Kina mod at svare igen på de ekstra toldsatser.

På den anden side beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere forhandlinger.

