Glem det. Den franske præsident, Emmanuel Macron, tager fuldstændig fejl.

»Det handler om magt, det handler ikke om Putins følelser,« siger Michael McFaul.

Sådan lyder det nu fra den tidligere amerikanske ambassadør i Rusland i et interview med tv-stationen MSNBC, hvor han tager afstand fra de seneste udmeldinger fra Frankrig om, hvordan resten af verden skal håndtere krigen i Ukraine.

For få dage siden lød det således fra Emmanuel Macron:

Emmanuel Macron.

»Vi må ikke ydmyge Rusland, men vi skal sikre, at vi kan finde en diplomatisk vej ud, når kampene stopper,« sagde han.

Til det siger Michael McFaul:

»Det er naivt at sige, at vi ikke skal ydmyge ham, fordi vi gerne vil have, at han sætter sig ved forhandlingsbordet. Han kommer kun til at sætte sig ved forhandlingsbordet, når hans militær ikke længere kan avancere,« siger den amerikanske ambassadør i Rusland fra 2012-14:

»Jeg er i princippet enig i, at forhandlinger er nødvendige, og Zelenskyj (Ukrainsk præsident, red.) har også givet udtryk for det, men der er bare et problem i at sige, at der skal forhandlinger til: Putin deler ikke den opfattelse.«

Vladimir Putin.

Og Michael McFaul understreger videre, at situationen lige nu er den, at den russiske hær stadig gør fremskridt i den østlige del af Ukraine, og der derfor »tragisk nok« lige nu er langt til våbenhvile eller lignende.

Han påpeger videre, at Vesten ligeledes har taget fejl af, hvordan Vladimir Putin kan blive påvirket til ligefrem helt at stoppe invasionen af Ukraine.

Den tidligere topdiplomat understreger eksempelvis, at de sanktionsramte oligarker ikke har meget at sige.

»Han er helt sikkert ligeglad med de oligarker, der lever i udlandet og har gjort det i lang tid. Det er en gigantisk misforståelse, når vi taler om det. Vi bør ikke have illusioner om, at oligarkerne kan få Putin til at stoppe krigen,« siger Michael McFaul, der i dag er ansat ved Stanford University:

»Vi tænker på oligarkerne som amerikanske forretningsfolk, der er tætte på præsidenten, og fordi deres formuer er blevet indefrosset, forsøger de at overbevise ham om at stoppe krigen. I virkeligheden er han ligeglad med deres formuer, og de har slet ikke sådan en indflydelse på ham.«

Michael McFaul er tidligere amerikansk ambassadør i Rusland.

I stedet for at tale om urealistiske forhandlinger og muligheden for at få Putin til at stoppe krigshandlinger bør de vestlige ledere i første omgang fokusere på en helt anden ting, mener Michael McFaul.

Og det er at håndtere den fødevarekrise, der er opstået.

Ikke mindst i forhold til de tonsvis af ukrainsk korn, der ikke kan komme ud af landet – og på de store mængder af korn, som Rusland angiveligt har stjålet og nu forsøger at sælge på verdensmarkedet.

»Macron skal bruge mere tid på den krise. Det vil være en bedre udnyttelse af hans og FNs tid at se på, om forhandlinger kan løse et problem, der er ret lille problem sammenlignet med de meget større udfordringer med, hvad der skal ske i Ukraine i forhold til krigen.«