Som toppolitiker vil fortiden næsten altid indhente en. Især hvis man har klædt dig ud som nazist til sin fødselsdag.

Det må den australske toppolitiker Dominic Perrottet, ifølge BBC, sande.

Til dagligt er han konservativ leder af delstaten New South Wales, men nu er han så kommet i søgelyset for noget helt andet.

Under en meget følelsesladet pressekonference måtte han torsdag indrømme, at han som 21-årig var klædt ud som nazist til sin fødselsdag.

Dominic Perrottet var tydeligvis flov, da den australske toppolitiker ved en pressekonference fortalte, at han havde været klædt ud som nazist ved en fødselsdag. Foto: DEAN LEWINS Vis mere Dominic Perrottet var tydeligvis flov, da den australske toppolitiker ved en pressekonference fortalte, at han havde været klædt ud som nazist ved en fødselsdag. Foto: DEAN LEWINS

Indrømmelsen kommer efter, at en kollega havde advaret ham om, at oplysningen kunne være på vej ud til offentligheden.

Den 40-årige Perrottet forsvarer sig med, at han var ung og naiv tilbage i 2003.

»Jeg skammer mig dybt over det. Da jeg var i den alder, havde jeg simpelthen ikke forståelsen for, hvor alvorligt det er tage den uniform på,« siger han.

Politikeren siger, at han ikke ved, om der findes billeder af ham i uniformen, og han afviser, at han kun skulle stå frem nu, fordi nogle er på vej til at bringe sådan et billede.

»Jeg er utroligt ked af den smerte det vil medføre specielt for medlemmer af det jødiske samfund, overlevende fra Holocaust, og veteraner og deres familier,« siger han.

I en udtalelse fra det jødiske samfund i New South Wales hedder det:

»Denne hændelse, uanset hvor langt den ligger tilbage, er en påmindelse om vigtigheden af at uddanne australierne – især de unge – om den uhyggelige fortid med nazisme.«

Rent politisk kommer afsløringen også på det værst tænkelige tidspunkt for Perrorett, der skal genvælges om to måneder.

Den australske toppolitiker er ikke den første, der dummer sig iført en naziuniform. Prins Harry gik verden rundt, da han ved en privatfest i 2005 bar et armbånd med hagekors og en uniform, der ligner den tyske fra ørkenkrigen under Anden Verdenskrig.

Dengang hed det i en erklæring fra det engelske kongehus:

»Prins Harry har undskyldt for krænkelse og forlegenhed, han har udløst. Han har indset, at han traf et dårligt valg af kostume.«