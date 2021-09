Alex Murdaugh døde ikke den dag i begyndelsen af september, hvor han blev skudt i hovedet af en mand i en blå pickup på den øde landevej.

Faktisk kunne han selv ringe til alarmcentralen, og han blev udskrevet fra hospitalet bare to dage senere, fordi skaderne kun var overfladiske.

Bare få uger senere har sagen nu taget en næsten utrolig drejning. Det skriver flere amerikanske medier.

For i denne uge har den prominente advokat fra South Carolina indrømmet over for politiet, at han selv havde bestilt drabet – på sig selv. Og han skulle have gjort det for at sikre sin søn Busters fremtid via livsforsikringen på små 60 millioner kroner.

»Han er ikke uden skyld, men hans liv er blevet ødelagt af en afhængighed af smertestillende medicin,« som det har lydt i en udtalelse fra Alex Murdaughs to advokater, der videre fprtæller, at han i løbet af torsdagen vil overgive sig til ordensmagten.

Men det er langtfra hele historien.

For Alex Murdaughs liv har i de seneste år også været omdrejningspunkt for en stribe mystiske og endnu uopklarede dødsfald, og de seneste begivenheder har nu fået politiet til at genåbne efterforskningen af flere af dem.

Op til den skæbnesvangre dag på landevejen, 4. september, havde den 53-årige advokat lidt af en »massiv depression«. Ikke mindst som følge af, at han i juni kom hjem og fandt sin hustru Maggie og ældste søn Paul skuddræbt ved familiens ejendom i det eksklusive Islandton-område.

Politiet har endnu ikke fundet gerningsmændene.

Alex Murdaughs advokater, Jim Griffin og Dick Harpootlian, har i denne uge understreget, at deres klient ikke stod bag drabene på hustruen og sønnen. Men det lyder videre, at han har valgt at tilstå drabsforsøget på sig selv, så politiet »ikke skulle bruge tid på en falsk forbrydelse i stedet for på Maggie og Paul«.

»Han er fuldstændigt fortvivlet over det. Han slog dem ikke ihjel,« lyder det om Alex Murdaugh, der i samme uge, som drabene fandt sted, i øvrigt også mistede sin aldrende far:

»4. september troede Alex, at døden var den eneste mulighed. I dag ved han, at det ikke er sandt. Vi har faktisk haft den første samtale nogensinde med ham, hvor han ikke har været påvirket af smertestillende medicin, og derfor ved han godt i dag, at han har handlet forkert.«

Alex Murdaugh måtte i løbet af sommeren begrave hustruen Maggie og sønnen Paul. Foto: AP Vis mere Alex Murdaugh måtte i løbet af sommeren begrave hustruen Maggie og sønnen Paul. Foto: AP

Alex Murdaugh er en del af et familiedynasti af advokater, der i mere end 100 år har siddet på fremtrædende poster på tværs af flere regioner af South Carolina. Det har dog vist sig, at Alex Murdaugh 3. september blev smidt ud af firmaet, fordi det blev opdaget, at han i årevis havde svindlet for store millionsummer – ikke mindst for at finansiere sit forbrug af smertestillende medicin.

Han har derfor også fået suspenderet sin ret til at praktisere som advokat..

I denne uge har politiet så anholdt en af hans tidligere klienter, den 61-årige Curtis Edward Smith, der har tilstået at have indvilget i at skyde advokaten.

På grund af de seneste måneders voldsomme begivenheder har politiet nu valgt at genåbne efterforskningen af flere andre dødsfald:

For hvad skete der egentlig, da husholdersken Gloria Satterfield døde i en faldulykke i Murdaugh-familiens hjem i 2018?

Og hvad skete der egentlig med den 19-årige Stephen Smith, der blev fundet død få kilometer fra Murdaugh-hjemmet i 2015?

Og så har politiet også allerede siden 2019 efterforsket den afdøde søn Paul, der i fuldskab har været anklaget for at have været ansvarlig for en kvindes død i en bådulykke.,

Alex Murdaughs advokater forsikrer, at han i dag samarbejder fuldt ud med politiet om at opklare mordet på hustruen og sønnen.

