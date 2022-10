Lyt til artiklen

Den russiske invasion af Ukraine går horribelt for præsident Putin.

Og nu begynder spekulationerne om, hvem der skal tage skraldet. Men det er ikke helt uden problemer.

Indtil videre er præsident Putin sluppet.

Men presset stiger på folkene lige under den magtfulde præsident.

Den formentlig vigtigste af dem er Putins nære ven, forsvarsministeren Sergej Sjojgu.

Det er ham, der er med på fisketure med Putin i bar overkrop.

Og det er ham, som har det officielle ansvar for krigsindsatsen i Ukraine. Den går som bekendt elendigt for Rusland.

Senest har en russisk indsat embedsmand i den besatte Kherson-region været ude med voldsom kritik af Sjojgu.

»Der er mange, som siger, hvis jeg var en forsvarsminister, som havde tilladt sådanne udviklinger, så ville de, som officerer, have skudt sig selv,« sagde den 45-årige Kirill Stremousov, der også udtalte, at den russiske top i Moskva ikke har »forståelse for, hvad der sket på fronten«.

Det kan dog være farligt for Putin at fyre Sjojgu. Det mener en dansk ekspert:

»Det vil ikke være sikkert for Putin at smide Sjojgu på porten. Sjojgu er måske den mest populære minister i Rusland,« siger militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, Anders Puck Nielsen, til B.T.

Han har noteret sig den ret voldsomme kritik, der har været af Sergej Sjojgu. Samtidig er det dog en presset russisk præsident, der har behov for at vise handlekraft.

»Det store spørgsmål er, om Sjojgu kan true Putin, hvis han bliver ofret. Sjojgu er selv fra et af de områder i Rusland, hvor mange mobiliseres og sendes til Ukraine. Måske han kunne samle folk omkring sig,« siger Anders Puck Nielsen.

Der er ingen tvivl om, at Sjojgu er en populær skikkelse i den russiske befolkning.

Men det får ikke en anden dansk ekspert til at tro, at han kan udgøre en trussel for den russiske præsident.

Det er der flere årsager til.

»Sjojgu er populær. Det viser flere målinger. Men slet ikke så populær som Putin. De er gode venner, og de tager på fisketure sammen i bar overkrop. Så jeg har svært ved at se Sjojgu som en trussel for Putin,« siger Flemming Splidsboel, der er ruslandsekspert ved DIIS.

I modsætning til Anders Puck Nielsen mener Flemming Splidsboel, at Sjojgus oprindelse fra den russiske republik Tuva ved grænsen til det nordvestlige Mongoliet taler imod, at Sjojgu kunne blive et problem for Putin, hvis han skulle skille sig af med forsvarsministeren.

»Sjojgu bliver ikke anset for at være en 100 procent russer, som dem i Moskva og Skt. Petersborg. Og derfor vil toppen i det russiske samfund have svært ved at acceptere ham,« siger Flemming Splidsboel.

Heller ikke i toppen af det russiske forsvar er Sjojgu populær.

Så han ville få svært ved at få militærets opbakning, skulle han sætte sig op mod Putin efter en eventuel fyring.

Det skyldes Sjojgus fortid, som ikke er i forsvaret, men i politik.

»I det russiske forsvar er der ikke mange, som kan lide Sjojgu. De mener, han er en paradegeneral,« siger Flemming Splidsboel.

»Hvis der stod et vindue åbent, var der mange i det russiske forsvar, der var parat til at give Sjojgu et ekstra hårdt skub,« siger han.