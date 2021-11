Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed.

Det er i den grad dét, du betaler for, hvis du investerer i den parkeringsbås, der er blevet sat til salg i London.

»En stor parkeringsplads til salg, beliggende i en eksklusiv privat underjordisk parkeringsplads lige ved Basil Street, Knightsbridge.«

Således lyder indledningen på en salgsannoncen.

Men skal din bil tage plads i parkeringsbåsen, der dog ikke er så stor, at en større bil kan holde der, skal du finde den helt store pengepung frem.

Det britiske medie Metro skriver, at prisen på båsen lægger sig lige under den gennemsnitlige huspris i Storbritannien.

Parkeringsbåsen, der er til salg, er placeret på niveau B3, som er to plan under jorden. Foto: Knight Frank Vis mere Parkeringsbåsen, der er til salg, er placeret på niveau B3, som er to plan under jorden. Foto: Knight Frank

Parkeringspladsen, der er er cirka 2,5 x 4,2 meter stor og har et areal på 10,5 kvadratmeter, kan blive din for den nette sum af 250.000 pund, hvilket er lidt over to millioner danske kroner.

Men så får du altså også en parkeringsbås »beliggende i en fremragende position i Knightsbridge,« som mægleren blandt andet skriver om parkeringsbåsen.

Knightsbridge er et af Londons absolut dyreste områder, og derfor er husprisen i området betydeligt højere end gennemsnittet i Storbritannien.

Ifølge Metro er den gennemsnitslige huspris i Storbritannien 267,587 pund, hvilket svarer til 2.353,86 danske kroner.

En anden parkeringsplads beliggende i samme parkeringskælder, som den, der netop er kommet til salg, blev i 2016 solgt for netop 250.000 pund. Den bås var lidt smallere, men længere, skriver Metro.