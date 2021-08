Det går stærkt i disse timer. Meget stærkt.

Taliban er i skrivende stund i gang med at erobre Kabul, og det kommer bag på B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, hvor hurtigt det udvikler sig.

»De sidste par døgn har man kunne undre sig over, om der overhovedet er professionelle til stede. Der er en afghansk sikkerhedsstyrke på cirka 300.000, og Vesten har brugt mange år på at træne dem, så de kunne stå på egne ben, når de vestlige styrker en dag skulle trække sig tilbage. Så det er et enormt nederlag, at de kapitulerer.«

Taliban har kapret alle indfaldsveje til den afghanske hovedstad, som er den sidste brik, de mangler at få. Kabul er omringet og i mellemtiden evakuerer de vestlige styrker ambassaderne.

Afghanske sikkerhedsstyrker i Kabul, mens Taliban er ved at overtage magten. Foto: STRINGER Vis mere Afghanske sikkerhedsstyrker i Kabul, mens Taliban er ved at overtage magten. Foto: STRINGER

»Det er chokerende. Der vil komme et meget stort efterspil. Hvorfor gik det så galt, hvorfor har vi været så dårlige til at koordinere en tilbagetrækning? Man skulle tro at det var Vesten, der var en lille rebelstyrke, der febrilsk forsøger at komme ud af en by,« siger Illeborg.

Senest er Bagram lufthavnen blevet overgivet, og ved siden af er der et meget stort fængsel, der hidtil har lagt jord til tusindvis af Taliban-soldater, som vestlige styrker i årevis har brugt ressourcer på at fange. Nu er de frigivet.

Tilbage står den civile befolkning i Kabul. De blev lovet en bedre fremtid med løfter om demokrati og frihed. Nu er de efterladt til Talibans styrker igen.

»Vores løfte til dem var, at vi skulle vise dem hvad demokratiet kan. I dag står de og skal bøje sig for Taliban. Det er et fuldstændigt kollaps af en demokratisering af et land.«

Taliban har oplyst, at de ønsker en fredelig overdragelse, men Jakob Illeborg er skeptisk. Han frygter allermest for de civile afghanere, hvis liv er i overhængende fare. Den eneste vej ud er gennem luftrummet, og det er umuligt, at særligt mange af de civile kan få en billet ud, inden Taliban har fået den totale magt.

Illeborg tror dog også, at den fredelige overdragelse kan være et udtryk for, at det overrasker Taliban, hvor hurtigt og let de har genvundet kontrollen.

»Det er nok gået hurtigere end de havde turde håbe på, og det at have styr på alle byerne kan være meget vanskeligt. Kan man så få fjenden til at overdrage magten fredeligt, så man gradvist cementerer magten, er det jo det bedste.«

Jakob Illeborg oplyser slutteligt, at der nok er tale om timer, inden Taliban har overtaget den fulde magt i Kabul.