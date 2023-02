Lyt til artiklen

Det Hvide Hus oplyser, at man efter ordre fra præsident Joe Biden har skudt et objekt ned over Alaska med jagerfly.

Det skriver The New York Times.

Hvilket form for objekt fremgår ikke, men det skulle have været noget mindre end de kinesiske spionballoner, der i den seneste tid har svævet over USA.

Hvorvidt om der skulle være tale om en egentlig ballon vides heller ikke.

»Det er uklart, hvem der ejede objektet, der blev skudt ned nær Alaska,« siger John Kirby, talsmand for USA's nationale sikkerhedsråd.

Objektet skulle have været i en højde, hvor det var til fare for den civile flytrafik.

Der er dog intet, som har indikeret, at objektet skulle have en direkte militær trussel for mennesker på jorden.

Det Hvide Hus oplyser, at Pentagon senere på dagen vil komme med flere detaljer om sagen.

Det Hvide Hus er i den seneste tid blevet kritiseret af Republikanerne for ikke at have skudt spionballonerne ned med det samme.

Her har Joe Biden forsvaret sig med, at han var blevet rådgivet til at lade være før, at ballonerne var over vand.