Advarsel: Vi advarer om, at både billeder og beskrivelserne i denne artikel er voldsomme. B.T. har valgt at bringe dem, fordi de desværre viser, hvor grusom en krig, der netop nu udkæmpes i Ukraine. Det er endnu uvist, hvordan borgerne i Butja er blevet dræbt, men billederne fra byen får flere udenlandske politikere og organisationen Human Rights Watch til at fordømme den russiske krigsførsel i Ukraine og tale om krigsforbrydelser.

De ligger med hænderne bundet på ryggen. Andre – klædt i dynejakker og tophuer – er tilsyneladende bare skudt ned, mens de gik på gaden. Nu ligger deres kroppe livløse spredt rundt omkring på gader og fortove. Nogle ved siden af de cykler, de kom cyklende på, da de mødte døden.

Ved en kirke i byen stikker hænder og ben op af jorden fra en interimistisk massegrav.

»De skiderikker,« siger den ældre mand Vasilij til en journalist fra Reuters, mens tårerne triller ned af kinderne på ham.

Over alt i Butja ligger døde civile i gaderne. mange af dem har ligget døde i flere dage. Foto: RONALDO SCHEMIDT Vis mere Over alt i Butja ligger døde civile i gaderne. mange af dem har ligget døde i flere dage. Foto: RONALDO SCHEMIDT

»Undskyld,« skynder han sig at tilføje.

»Kampvognen bag mig skød. Hunde!«

I modsætning til mange af sine naboer, er Vasily stadig i live. I to uger har han siddet gemt i en kælder. Med mad, men uden lys og varme. Nu er han tilbage ved sit hus, men få meter fra hans hoveddør ligger en død mand. En ven, han har kendt det meste af sit liv.

Butja er tilbage på Ukrainske hænder.

Flere af ligene i gaderne i Butja ligger ved siden af deres cykler. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Flere af ligene i gaderne i Butja ligger ved siden af deres cykler. Foto: ZOHRA BENSEMRA

Men der er ikke fest og glæde i Kyiv-forstaden, som med sine normalt små 30.000 indbyggere er på størrelse med en større dansk provinsby.

For nok har ukrainerne generobret kontrollen med Kyiv-regionen, men det var gruopvækkende billeder, der mødte de ukrainske styrker og de internationale pressefolk, der lørdag kørte ind i Butja.

Militærkøretøjerne nærmest zigzaggede mellem ligene i gaderne.

Ordene hører op, når man se de videoer, der indtil videre er kommet fra byen. Og billederne er så voldsomme, at mange af dem ikke kan offentliggøres i uredigeret form.

Foto: RONALDO SCHEMIDT Vis mere Foto: RONALDO SCHEMIDT

Byens borgmester anslår ifølge Reuters, at mere end 300 civile er blevet dræbt i byen. Og mange af dem har ligget døde i gaderne i dagevis.

I en enkelt gade har journalister fra AFP også set mindst 20 lig.

Borgmester Anatoliy Fedoruk hævder over for nyhedsbureauet, at 280 andre lig er blevet begravet i massegrave i byen.

Fra flere sider bliver der allerede nu talt om krigsforbrydelser.

Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Foto: ZOHRA BENSEMRA

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, skriver på Twitter, at hun er »forfærdet over grusomheder i Butja og andre byer i Ukraine.«

»Rapporter om, at russiske styrker, der angriber uskyldige civile er afskyelige,« lyder det.

»Storbritannien samarbejder med andre for at indsamle beviser og støtte Den Internationale Krigsforbryderdomstols efterforskning af krigsforbrydelser.«

Organisationen Human Rights Watch skriver i en pressemeddelelse, at russisk militær i flere tilfælde har begået krigsforbrydelser mod civile i besatte områder.

Liget af en indbygger i Butja, som ifølge myndighederne i byen ligger begravet i en massegrav. Foto: ZOHRA BENSEMRA Vis mere Liget af en indbygger i Butja, som ifølge myndighederne i byen ligger begravet i en massegrav. Foto: ZOHRA BENSEMRA

Der er både tale om voldtægter, henrettelser og trusler mod civile i byer som Tjernihiv, Kharkiv og i hovedstadsregionen Kyiv.

Mykhailo Podoljak, rådgiver for Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger om de billeder, der indtil nu er kommet ud fra Butja:

»Ligene fra mennesker med bundne hænder, som blev skudt og dræbt af russiske soldater, ligger i gaderne,« skriver han på Twitter.

»Disse mennesker var ikke i militæret. De havde ingen våben. De udgjorde ikke nogen trussel.«

»Vi beder kun om én ting: Giv os våben, så vi kan beskytte civile. Alt andet gør vi selv.«

Rusland nægter, at de angriber civile og afviser alle anklager om krigsforbrydelser.