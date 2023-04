Forliget mellem Fox News og Dominion på cirka 5,5 milliarder kroner vil gøre ondt på mediemogulen Rupert Murdoch – for endnu et søgsmål er på vej, og konsekvenserne af retssagerne kan ændre magtbalancen i amerikansk politik.

Rupert Murdoch, en af verdens mest magtfulde mediemoguler, der ud over Fox News ejer blandt andet The Wall Street Journal, The Times og The Sun, er ikke kendt for at ryste på hånden.

Den 92-årige milliardær har tidligere handlet resolut, når tingene ikke gik hans vej. Da den store hackingskandale i Storbritannien afslørede, at hans favoritmedie, News of the World, ulovligt havde hacket kendte og kongelige og sågar mordofres telefoner, lukkede Rupert Murdoch simpelthen avisen. Hundredvis af ansatte mistede dengang deres job.

»Dette er den mest skamfulde dag i mit liv,« sagde Rupert Murdoch i 2011.

Fox News er det konservative medie i USA med mest gennemslagskraft.

Men nu er endnu et af hans medier havnet i problemer. Fox News, kaldet Rupert Murdochs yndlingsmedie, har i sidste øjeblik indgået forlig med valgoptællingsfirmaet Dominion, som leverede stemmemaskiner til 28 stater ved præsidentvalget i 2020.

Fox News gav sendetid til en række konspirationsteorier om, at Dominions maskiner blev brugt til at sikre Joe Biden sejren. Dominion havde trukket Fox News i retten for at søge erstatning for at kræve erstatning.

Det for Fox News meget dyre forlig har ført til heftig debat i amerikanske medier.

»Fox News er korrupt og skævvredet på et niveau, som de fleste af os simpelthen ikke var klar over, før denne retssag så dagens lys. De lyver og manipulerer. Det ved vi nu,« siger Eric Wimple, medieanalytiker ved The Washington Post, til BBC.

Valgoptællingsselskabet Dominins chefer og advokater ser forståelig nok glade ud, da de forlader retten efter at have indgået forlig.

Fox News anses som USAs mest magtfulde konservative nyhedsmedie. Det spillede en afgørende rolle, da Donald Trump kom til magten, og den republikaner, Fox News lægger sin vægt bag, plejer at have en rigtig god chance for at blive præsidentkandidat og ligefrem præsident.

Fox News kom efter forliget med en pressemeddelelse.

»Vi anerkender rettens kendelse om, at nogle udtalelser om Dominion var falske. Dette forlig reflekterer Fox' fortsatte vilje til at levere til de højeste journalistiske standarder,« stod der blandt andet i pressemeddelelsen.

Men selv konservative kommentatorer anser forliget som et markant nederlag til Fox News og Rupert Murdoch.

»Fox er hårdt såret af det her. Og vi venter stadig på endnu et søgsmål, denne gang fra valgoptællingsfirmaet Smartmatic. Dette søgsmål er større endnu, og det vil trække tænder ud på Fox News. Deres styrke ligger i, at seerne stadig er der,« siger David Frum, tidligere taleskriver for George W. Bush, til BBC.

»Denne skandale, dens omfang og betydning – ikke mindst for Fox News selvfølgelig, men i virkeligheden for hele Murdoch-imperiet – er endnu større end den store hackingskandale,« siger Andrew Neil, tidligere chefredaktør på Murdochs The Times og tidligere chef for Murdochs Sky News, til BBC.

Den nu 92-årige Rupert Murdochs medieimperium er presset ifølge Andrew Neil, der i mange år arbejdede tæt på Murdoch.

Andrew Neil, der har været tæt på Rupert Murdoch i mange år, understreger, at Fox News er Murdochs hjertebarn og grunden til, at han som 92-årig stadig står tidligt op om morgenen.

Set gennem den linse er der næppe nogen tvivl om, at de 5,5 milliarder kroner, som forliget koster Murdoch, anses som ærgerlige, men nødvendige penge at betale for at holde guldfuglen flyvende. Sky News tjener stadig mange penge til Murdoch.

»Det virker, som om Dominion var motiveret af mere end bare at få deres kompensation. De ville også have løgnene og fornægtelserne frem i lyset,« siger ekspert i presseret og etik RonNell Andersen Jones til The Guardian.

Hackingskandalen, hvor News of the World havde aflyttet kendtes telefoner, kostede Murdoch-avisen livet.

Dette ville betyde, at Rupert Murdoch og en række Fox News-chefer stod over for at skulle afgive forklaringer på penible spørgsmål foran verdenspressen, og det var ikke en acceptabel situation for Murdoch.

Den forestående sag, anlagt af Smartmatic mod Fox News, kan dog vise sig at blive endnu mere besværlig for Murdoch. Her er søgsmålet på 2,9 milliarder dollar (næsten 20 milliarder danske kroner).

Selv for Rupert Murdochs dybe lommer begynder det at være mange penge. Spørgsmålet er, om de verserende retssager kan ændre på magtbalancen i amerikansk politisk mediedækning.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, skriver om konsekvenserne af det millardstore forlig for Rupert Murdoch.

»På mange måder er Murdochs imperium for nedadgående. Smartmatic-søgsmålet er langt mere alvorligt end dette, og konsekvenserne vil kunne mærkes på Fox News,« siger Andrew Neil.

Men om forliget også vil føre til en kulturforandring af måden, Fox News drives på, er straks mere tvivlsomt, mener den konservative taleskriver og strateg David Frum.

»Tankegangen på Fox News er at give brugerne det, de vil have, uanset om det er sandt eller ej. Det er det, der har fået dem i fedtefadet her. Disse brugere er der stadig, og jeg tvivler på, at man vil sadle om i forhold til dem.«