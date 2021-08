Det azurblå hav er fyldt med aske. Bag parasollerne er himlen ildrød. Og solen kan knapt skinne igennem de tunge askeskyer.

Flere steder i Tyrkiet er feriebyer fortsat forvandlet til dommedagslignende scener, og fly og helikoptere flyver i pendulfart efter vand i forsøg på at få kontrol over brandene.

Selvom Bekir Pakdemirli, minister for Skov- og landbrug i Tyrkiet, søndag kunne meddele på Twitter, at 122 ud af 129 brande i 35 provinser er under kontrol, fortsætter brandene stadig i provinserne Antalya og Mugla.

Blæst, luftfugtighed og temperaturer på 39-43 grader gør det svært at få fuld kontrol over brandene.

Søndag måtte både faste beboere og turister flygte i biler og både fra kystbyen Cokertme i provinsen Mugla.

På en video fra stedet kan man se, hvordan folk med tasker på ryggen løber væk med tætte flammer og aske bag dem. På en anden video flygter en mand på en scooter væk fra en sort himmel fyldt med aske.

I turistbyerne Marmaris og Bodrum, der ligeledes ligger i Mugla, er turister blevet evakueret henover weekenden. Langs kysten har små både samlet turister og indbyggere op, mens den tyrkiske flåde har afventet på ude på havet, hvis der blev brug for større evakuering.

Brandene har hærget landet i seks dage, og har indtil videre kostet otte personer livet og brændt 4.000 hektar skov ned.