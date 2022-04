En femårig dreng fra Indien blev hastet på hospitalet, efter han blev kvalt af knapcellebatteri.

Batteriet sad fast i den lille drengs spiserør, som han havde slugt, mens han legede.

Ifølge mediet The Herald måtte drengen igennem en 50-minutters lang undersøgelse, hvor hele seks kirurger samarbejdede om at fjerne batteriet fra den femåriges spiserør, for at drengen ikke ville få varige skader fra indgrebet.

Heldigvis blev batteriet fjernet fra den lille drengs spiserør uden at forårsage større skade, og den femårige er nu kommet sig helt fra den voldsomme hændelse.

Barnets forældre fortæller, at de ikke aner, hvor batteriet kom fra. Det er dog ikke mere end et måned siden, at Sikkerhedsstyrelsen var ud at advare om de selvsamme knapcellebatterier.

Det gjorde styrelsen i en pressemeddelelse, hvor påskepynt fra Rema 1000 ved navn 'Mal selv påskefigurer med LED' blev tilbagekaldt.

Produktet blev revet væk fra hylderne igen, da låget til batteriet på figurerne manglede en sikring, så børn har for let adgang til knapcellebatteriet.

»Sluger et barn et knapcellebatteri, kan det have fatale konsekvenser for barnet,« skrev Sikkerhedsstyrelsen i deres pressemeddelelse.

Hvis du er i tvivl, om du har købt påskepynten, så kan du se billeder og en beskrivelse af produktet HER.