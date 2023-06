Retssager, anklager og beskyldninger har gennem årene været nærmest en fast del af postyret omkring Donald Trump.

Men nu er det alligevel noget andet.

»Det handler om spionageloven, det handler om nationens sikkerhed, det handler om obstruktion og det handler tilsyneladende om, at han løjet om det,« som Jørn Brøndahl, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, siger:

»Strafferammen for brud på spionagelovgivningen er op til ti års fængsel: Så ja, det er alvorligt. Og bare tanken om, at en tidligere præsident potentielt kan komme i fængsel er bare i sig selv meget alvorlig.«

Op til ti års fængsel Et af de syv anklagepunkter mod Donald Trump skulle være relateret til samme sektion i spionagelovgivningen, som også Jack Teixeira er tiltalt efter. Det var den 21-årige mand, der tidligere i år blev anholdt for at have affotograferet hemmelige dokumenter fra Pentagon og efterfølgende delt dem på sociale medier. Læs mere om det her Det sagde Donald Trumps advokat Jim Trusty bekræftet. Eksempelvis tv-stationen NBC News har også skrevet, at det skulle være tilfældet. Strafferammen for at have brudt den pågældende del af spionagelovgivningen, 18 U.S.C. 793, er på op til ti års fængsel.

Sådan lyder det, efter at den tidligere præsident natten til fredag selv annoncerede, at han er blevet tiltalt for ulovlig opbevaring af hemmelighedsstemplede dokumenter.

Det er første gang nogensinde, at en tidligere amerikansk præsident er tiltalt i en straffesag på føderalt niveau.

Også Anders Agner, chefredaktør for Kongressen.com, mener, at denne sag adskiller sig fra tidligere sager, som Donald Trump har været indblandet i.

»Tidligere sager har været på statsniveau, nu er det nationen USA, der står på den anden side,« siger han:

Donald Trump skal møde i retten på tirsdag. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Donald Trump skal møde i retten på tirsdag. Foto: Andy Buchanan/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er den til dato mest alvorlige sag af dem, der har været mod Donald Trump.«

Ifølge flere amerikanske medier skulle der være tale om syv anklagepunkter, hvis præcise indhold først vil blive afsløret, når Donald Trump møder op i retten på tirsdag.

Men der tegner sig allerede nu et billede af flere inkriminerende omstændigheder.

Eksempelvis er det et faktum, at FBI under en ransagning af ekspræsidentens domicil Mar-a-Lago i august sidste år fandt mere end 100 hemmelighedsstemplede dokumenter.

Og det er ligeledes utvetydigt, at de nationale arkiver i USA ved afslutningen på en præsidents embedsperiode 'påtager sig ansvaret for opbevaringen, kontrollen og bevarelsen af præsidentens optegnelser'. Som det lyder.

»Hvis Trump bare havde spillet en neutral rolle eller været uvidende om, hvad der skete, havde det været en anden sag. Men anklagerne går tilsyneladende også på, at Trump selv har dirigeret rundt med dokumenterne og selv har obstrueret forsøgene på at få dem udleveret,« påpeger Jørn Brøndahl fra Syddansk Universitet:

»Det er også her, at det bliver ekstra alvorligt: At Trump selv har stået i spidsen for at hindre udlevering af dokumenterne.«

Han tilføjer:

»Og nu er Mar-a-Lago jo videre et sted, hvor der kommer masser og masser af gæster, så det er ligeledes yderst problematisk, at han har haft dokumenter liggende dér. Uanset om de så havde ligget i topsikrede pengeskabe eller lignende.«