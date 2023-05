Rester af tøj og plastikgenstande.

I tre dage har et større efterforskningshold gennemsøgt naturområdet Arade Reservoir på Algarvekysten i håb om at finde spor af den forsvundne britiske pige, Madeleine McCann.

Betjentene har gravet, ledt og vendt hver en sten. Hunde har gennemgået området, træer og buske er blevet fældet, og politiet har samlet en mængde materiale, som nu skal undersøges nærmere.

Genstande, som bliver beskrevet som »relevante spor« af den portugisiske avis Correio da Manha.

Madeleine McCann forsvandt som treårig i 2007 i Portugal. Foto: HANDOUT/AFP/Scanpix

Avisen mener at vide, at politiet blandt andet har ledt efter et videokamera og en pistol, som har tilhørt den pædofildømte tysker, Christian Brueckner.

Det er angiveligt tip fra to mænd, der hævder at have brudt ind i den mistænktes hjem, mens han sad i fængsel, der har ført til de nye undersøgelser. Mændene har fortalt, at de fandt et videokamera med optagelser af seksuelle overgreb, men at de blev så forskrækkede over det de så, at de smed det i vandet i vandreservoiret.

Britiske medier som Sky News og BBC skriver, at det indsamlede materiale nu sendes til Tyskland til nærmere undersøgelser. Herfra kan der gå måneder, før der er nyt i sagen.

Nu er teltene taget ned igen, og gravemaskinerne kørt væk.

Foto: LUIS FORRA

Det er nu 16 år siden, den dengang treårige Madeleine McCann forsvandt sporløst fra en ferielejlighed i Praia da Luz på Algarvekysten. Hun lå og sov med sine to mindre søskende, mens forældrene spiste middag på en nærliggende restaurant.

Da hendes far ville tjekke de sovende børn, opdagede han, at hans ældste datter var væk.

Siden har der været talrige teorier om den lille piges skæbne, og prisen på den omfattende efterforskning løber efterhånden op i 111 millioner danske kroner.

I 2020 blev den 46-årige Christian Brueckner mistænkt i sagen. Han er i forvejen dømt for både voldtægt og pædofili og befandt sig på Algarvekysten, da Maddelien forsvandt.

Foto: LUIS FORRA

Han afsoner i øjeblikket en dom for voldtægt af en 72-årig kvinde i Algarve-området.

Den tyske anklager Christian Wolters siger ifølge Sky News, at der er »en vis forventning« til efterforskningen, men at de ikke er høje.

»Selvfølgelig leder vi stadig efter liget. Vi kigger ikke kun efter det, selvfølgelig. Der er også andre ting,« fortæller han og tilføjer:

»Enhver opdagelse af tøj kan hjælpe efterforskningen.«