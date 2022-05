Storbritannien er klar til at påtvinge en form for direkte herredømme over De Britiske Jomfruøer.

Det er de efter, at øernes premierminister blev anholdt i Miami efter mistanke om kokainsmugling og hvidvaskning.

Storbritannien har udpeget en undersøgelseskommission som også fandt voldsomme fejl i regeringsførelsen, det skriver The Guardian.

Premierminister Andrew Fahie mødte op i en føderal domstol i Miami fredag, dagen efter at han blev anholdt af de amerikanske myndigheder i en omfattende stikoperation, der også fangede den administrerende direktør for De Britiske Jomfruøers-havnemyndighed og hendes søn.

Sent fredag ​​aften kom det frem, at føderale anklagere havde anklaget Fahie for kokainsmugling og sammensværgelser om hvidvaskning af penge.

Timer før hans retsoptræden rapporterede undersøgelseskommissionen – lanceret i 2021 – om udbredt regeringsmisbrug, herunder millioner af dollar af statslige midler, der blev brugt hvert år af politikere og ministerier uden ordentlig proces.

I sin yderst kritiske endelige rapport anbefalede kommissionen, ledet af dommer Sir Gary Hickinbottom, at territoriet skulle have sin forfatning suspenderet, dets valgte regering opløst og reelt styres fra London.

Den britiske udenrigsminister, Liz Truss, indførte ikke øjeblikkeligt et direkte styre, men sagde, at rapporten viser 'klart, at der er behov for væsentlige lovgivningsmæssige og forfatningsmæssige ændringer for at genoprette de standarder for regeringsførelse, som befolkningen på De Britiske Jomfruøer har ret til'.

Storbritannien har allerede ansvaret for forsvars- og udenrigspolitik på øer, som er et britisk oversøisk territorium, men generalguvernør John Rankin, der fungerer som dronning Elizabeths repræsentant på øen, forventes nu at tage ansvaret for øernes indenrigspolitik og budgetter.

Rapporten er ikke direkte forbundet med Fahies dramatiske anholdelse, men den britiske regering havde tydeligvis været klar over det amerikanske myndigheders undersøgelse af narkodriften.