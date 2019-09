De spektakulære droneangreb mod to store olieanlæg i Saudi-Arabien kan få store konsekvenser.

Et af de to angreb lørdag morgen udløste et flammehav i det store olieanlæg i Buqyaq nær Dammam i kongerigets østlige provins.

Ødelæggelserne kan nu få konsekvenser for den globale forsyning af olie, lyder det fra Saudi-Arabiens indenrigsministerium.

De to olieanlæg tilhører Aramco, et statsejet saudiarabisk selskab, som regnes for at være verdens største olieselskab i såvel produktion som i reserver.

Ifølge CNN Business har angrebet påvirket halvdelen af Saudi-Arabiens oliekapacitet, og det svarer til fem procent af det daglige olieforbrug over hele verden.

Man håber dog på at have genskabt kapaciteten inden for de nærmeste dage.

Man siger, at Saudi-Arabien generelt set dækker ti procent af det globale olieforbrug.

Kort efter angrebene tog en talsperson fra houthierne, den iransk allierede oprørsbevægelse i Yemen, ansvaret. Angrebene skete fra luften med i alt 10 droner.

Houthierne har tidligere foretaget adskillige angreb hen over grænsen- Det er angreb, som gruppen betegner som gengældelse for de saudiskledede luftangreb i Yemen.

Så sent som i august udløste et droneangreb fra houthi-oprørernes side en brand i et naturgasanlæg, men her var der ikke meldinger om tilskadekomne.

Yemen har de seneste år været plaget af en opslidende borgerkrig, hvor Saudi-Arabien har ledet en koalition af nabolande for at bekæmpe de iranskstøttede Houthi-oprørere.

Lørdag aften, dansk tid, er brandene under kontrol, oplyser de saudiske myndigheder.