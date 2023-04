Lyt til artiklen

Fredag vandt amerikanske abortmodstandere et afgørende slag i staten Texas.

En sejr, der kan få store konsekvenser for amerikaneres adgang til medicin fremadrettet.

Det advarer flere eksperter nu om i The Washington Post.

Siden juni sidste år har kampen om retten til fri abort bølget frem og tilbage i USA.

Højesteret omstødte nemlig den dom fra 1973, som indtil 2022 sikrede amerikanske kvinder retten til at få en abort.

Siden har en række amerikanske stater kæmpet for at begrænse adgangen til abort så meget som muligt - eller forbyde den helt.

Fredag vandt abortmodstandere et vigtigt slag, da en amerikansk dommer i Texas satte en midlertidig stopper for salget af det ene af de to præparater, som bruges til en medicinsk abort.

I kendelsen skriver dommeren, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelmyndighed, FDA, i sin godkendelse af lægemidlet har ignoreret risikoen, som ifølge ham er forbundet med mifepriston.

»Det er ikke hver dag, at retten sår tvivl om FDAs beslutninger. Men i dette tilfælde har FDA tilsidesat sine oprigtige helbredsbekymringer,« skriver Matthew Kacsmaryk.

Dommeren er en konservativ og tidligere kristen aktivist, og det er derfor næppe tilfældigt, at søgsmålet vedrørende abortpillen er landet på hans bord.

Aborttilhængere demonstrerede fredag foran retten i Texas. (Photo by Moisés ÁVILA / AFP) Foto: MOISES AVILA Vis mere Aborttilhængere demonstrerede fredag foran retten i Texas. (Photo by Moisés ÁVILA / AFP) Foto: MOISES AVILA

Søgsmålet er nemlig anlagt af fire anti-abort-grupper.

Men ifølge den amerikanske lægemiddelstyrelse er der intet videnskabeligt bevis for, at abortmedicinen er skadeligt, som anti-abort-grupperne hævder, og USA står nu overfor en helt ukendt situation.

Det er ifølge The Washington Post ikke tidligere set, at en enkelt delstat har underkendt den amerikanske lægemiddelstyrelses godkendelse af en bestemt type medicin.

Ifølge flere amerikanske juraeksperter, kan det blive begyndelsen på en helt række nye slagsmål om medicin.

»Det åbner døren for, at domstolene kan underkende FDAs godkendelse, når det kommer til lægemidler indenfor andre kontroversielle områder eksempelvis kønsskifte eller HIV-forebyggelse,« udtaler ekspert i lægemiddellovgivning ved Harvard Medical School, Ameet Sarpatwari.

Han advarer også om, at det kan få konsekvenser for udviklingen af nye lægemidler.

»Det burde bekymre alle producenter, fordi de ikke længere er sikre på et ensartet marked for deres lægemiddel baseret på FDA-godkendelse. Hvis denne afgørelse ikke omstødes, så vil der praktisk talt ikke være nogen recept på et lægemiddel godkendt af FDA, der vil være sikker fra den slags politiske og idiologiske angreb.«

Forbuddet træder først i kraft om syv dage, og den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA har allerede sagt, at det vil anke dommen.

Abortmedicinen, der nu er forbudt i Texas, har været brugt til medicinske aborter siden 80erne og er godkendt til brug i en række lande verden over, herunder Danmark.