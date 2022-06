Lyt til artiklen

En stor by tilhørende et magtfuldt rige synker ned under vandet.

Det lyder som fortællingen om Atlantis, men det er virkeligheden Irak, hvor ekstrem tørke har udtørret et vandreservoir og afsløret en 3.400 år gammel by.

Og nu har tyske og kurdiske arkæologer udgravet byen i Mosuls vandreservoir, som løber langs Tigris-floden i den nordlige del af Irak.

Det skriver CNN.

Det arkæologiske fund kaldes Kemune og menes at være byen Zakhiku fra bronzealderen, som var en vigtig handelsby i Mittani-riget, der blev opløst 1.300 f.Kr.

Riget strakte sig fra Middelhavet til det nordlige Irak.

Siden 1980erne har den ældgamle by været nedsunket i vand efter den irakiske regering byggede Mosul-dæmningen.

En gruppe arkæologer fra universitet i Freiburg rejste straks til Irak, da dammen begyndte at tørre ud.

Siden har de gravet i alt vind og vejr i kamp mod tiden inden vandreservoiret igen blev fyldt.

Og arkæologerne har gjort mærkværdige fund.

Foto: University of Freiburg

De har blandt andet fundet et palads og en fæstning med tårne og høje vægge.

De fleste af bygningerne i den nedsunkne by er lavet soltørrede mursten af mudder. Materiale som man umiddelbart ikke skulle tro ville holde godt under vand.

Men et jordskælv omkring 1350 f.Kr. betød at dele af den øvre væg kollapsede og tildækkede bygningerne.

Og det falder nu til forskernes fordel.

Mittani-rigets hovedstad er endnu ukendt, men denne udgravning kan muligvis bringe forskerne et skridt tættere på, at finde svaret på det spørgsmål.

Byen er nu igen under vand, men inden da tildækkede holdet af forskere ruinerne i tætsiddende plastik, som skal hjælpe til at ruinerne ikke forsvinder for altid.