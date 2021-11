Lige om lidt begynder rejserne. Til Argentina, England, Nigeria, Nepal, Frankrig, Sydafrika, Australien, Indien – og mange, mange andre steder over hele verden.

»Det var en fjollet idé, som vi fik efter lidt for mange flasker vin,« siger Syed Asim Hussain.

Men det bliver ikke desto mindre til virkelighed begyndende i januar. For her vil Black Sheep Restaurants, der har 32 restauranter i Hong Kong, ifølge CNN give en utrolig gave til mere end 250 udenlandske medarbejdere: Selskabet vil dække alle omkostninger. så de kan rejse hjem og besøge deres familier.

På grund af coronapandemien har størstedelen af dem ikke været hjemme længe – for nogles vedkommende i op mod to et halvt år.

En anden af restuaranterne i Hong Kong, Crown Super Deluxe.

Syed Asim Hussain, der er medejer af Black Sheep Restaurants, regner med, at den samlede udgift for tiltaget vil blive omkring 4,3 millioner kroner.

»Da vi fortalte vores finansfolk om ideen, var de totalt imod det. Det er meningen, at de skal hjælpe os med ikke at tage idiotiske beslutninger og hjælpe os til at forstå den økonomiske risiko, men i dette tilfælde stod det i vejen for at gøre det rigtige,« siger Syed Asim Hussain:

»I denne branche er marginalerne altid papirstynde og især i øjeblikket. Jeg ved, at det er ret dristigt, men det føles som det rette at gøre.«

Black Sheep Restaurants vil derfor betale for medarbejdernes flybilletter, så de kan komme frem og tilbage til deres hjemland, og også udgifter til nødvendige coronatests vil blive dækket.

Samtidig vil restaurantkæden også betale for de ansattes ophold på de såkaldte karantænehoteller, når de vender tilbage til Hong Kong. Her skal alle ved ankomst bo på i to-tre uger i overensstemmelse med de strikse coronarestriktioner – og de vil i øvrigt hver aften få leveret et måltid fra en af restauranterne.

Samtidig får medarbejderne bevilget ekstraordinær orlov – uden løn – specifikt til opholdet på karantænehotellerne.

Black Sheep Restaurants beder kun om én ting til gengæld: At man forpligtiger sig til at arbejde for selskabet i minimum et år, efter at man har været hjemme hos familien.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Syed Asim Hussain ikke er bange for, at nogle føler sig fristet til at misbruge tiltaget, lyder svaret:

»Jeg har instrueret lederne om, at de ikke skal være alt for strikse. Lad folk tage hjem, og de vil være forfærdeligt, hvis de skulle fremvise dokumentation. Hvis der er nogen, der vil på stranden i stedet, så må det være fordi, at de virkelig har brug for det.«