Den forsvundne kinesiske tennisspiller Peng Shuai har nu givet lyd fra sig.

I et videoopkald søndag med Den Internationale Olympiske Komités (IOC) præsident, Thomas Bach, har Peng Shuai fortalt, at hun er i sikkerhed, og at hun har det godt.

»Hun forklarede, at hun er i sikkerhed og har det godt i sit hjem i Beijing, men ønsker respekt for sit privatliv lige nu,« skriver IOC i en udtalelse ifølge Reuters.

»Derfor ønsker hun at bruge sin tid med venner og familie lige nu. Uanset hvad vil hun fortsat være involveret i tennis, sporten hun elsker så højt.«

Noget, der sker i kølvandet på mange dages bekymringer. For mange – både sportsstjerner og tennisfans – har frygtet, at Peng Shuai ikke havde det godt.

Det skyldes, at der i starten af november dukkede et opslag op på det store kinesiske sociale medie Weibo. I det anklagede Peng Shuai en toppolitiker for seksuelt overgreb.

»Den eftermiddag gav jeg ikke samtykke, og jeg kunne ikke stoppe med at græde. Du tog mig med til dit hus og tvang mig og dig til at have et forhold,« lød det i opslaget ifølge BBC.

Opslaget blev hurtigt fjernet, og siden hørte ingen fra den 35-årige kineser, der nærmest forsvandt og ikke gav lyd fra sig, ligesom hun heller ikke blev set offentligt.

Hashtagget #WhereIsPengShuai begyndte meget hurtigt at trende, og alle søgte svar på, hvor hun var, og ledte efter livstegn.

Onsdag fortalte WTA, at de havde modtaget en mail fra tennisstjernen, men de mente, den var falsk.

»Erklæringen, der i dag er udgivet af kinesiske statsmedier vedrørende Peng Shuai, forstærker kun mine bekymringer med hensyn til hendes sikkerhed og opholdssted. Jeg har svært ved at tro på, at Peng Shuai rent faktisk har skrevet den mail, vi modtog,« lød det onsdag aften i et statement fra WTA-formand Steve Simon.

Efterfølgende blev hun set på en restaurant i Beijing, men man savnede altså stadig endelig bekræftelse i form af, om hun havde det godt.

Peng Shuai var i 2011 helt oppe som nummer 14 på verdensranglisten i tennis, men det er i damedouble, at hun har leveret sine bedste resultater på WTA Touren.

I 2014 avancerede hun til førstepladsen på verdensranglisten i double. Samme år vandt hun French Open og året før Wimbledon sammen med Hsieh Su-wei.