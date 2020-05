Otte spillere skal deltage i en turnering arrangeret af Novak Djokovic. Der spilles fire steder på Balkan.

Verdensetteren Novak Djokovic har selv sørget for, at han snart igen kan spille turneringstennis.

Den serbiske verdensstjerne har lanceret en miniturnering med kampe fire forskellige steder på Balkan i perioden fra 13. juni til 5. juli.

Det skriver Djokovic på sine sociale mediekanaler.

- Jeg er meget glad for officielt at kunne dele nyheden om, at Adria Tour vil blive holdt på Balkan.

- Jeg er meget taknemmelig og spændt på, at vi kan få det her til at ske for at kunne støtte humanitære projekter i hele regionen, lyder det fra Djokovic.

Turneringen indledes i Beograd, og deltagerne kommer dernæst forbi kroatiske Zadar, et ikke bestemt sted i Montenegro, før der sluttes af i bosniske Banja Luka, fremgår det af programmet. Hvert sted er der kampe to dage i træk.

Ud over Djokovic er østrigeren Dominic Thiem og bulgareren Grigor Dimitrov, og serberen Viktor Troicki blandt de otte spillere i turneringen. De ligger henholdsvis nummer 3, 19 og 184 på verdensranglisten.

De sidste fire spillere vil blive annonceret frem mod turneringsstart.

Inden coronavirus satte tennissæsonen på pause, vandt Novak Djokovic sin 17. grand slam-titel i karrieren, da han triumferede i Australian Open.

/ritzau/