Superligaklubben Lyngby er blevet indberettet, fordi flere fans af klubben onsdag aften råbte homofobiske tilråb i holdets pokalkamp mod FC Helsingør.

Det bekræfter dommer Jakob Sundberg overfor B.T. og fortæller om den oplevelse, der i løbet af opgøret mellem superligaklubben og 1. divisionsklubben løb ud til sikkerhedschefen på Helsingør Stadion for at fortælle, at kampen kunne blive afbrudt, hvis tilråbene fortsatte.

»Vi oplevede homofobiske tilråb fra Lyngbys tilskuere rettet mod banen, og det var umiddelbart inden, at jeg løb ud for at sige til sikkerhedschefen, at det skulle stoppe,« siger han til B.T. og anslår, at to til fem Lyngby-fans stod for de homofobiske tilråb.

Efter kampen fortalte FC Helsingør til Helsingør Dagblad, at tilråbene var rettet mod FC Helsingørs Oliver Drost, men det er Sundberg ikke helt sikker på.

»Jeg har godt hørt, at Helsingør siger, det skulle være rettet mod Oliver Drost, men det bunder vist i en misforståelse, fordi vi spurgte, om Oliver Drost var svensker.«

»Der blev råbt noget med 'svensker' i de mange ting, der blev råbt derudefra. Vi forsøgte at finde en forklaring på, hvorfor de lige nøjagtigt brugte ordet svensker, men Lyngby forklarede, at man for Lyngby åbenbart var svensker, når man er fra Helsingør.«

»Vi kan ikke sige, det blev råbt mod ham, men han var i nærheden.«

Hvad Lyngby-fansene præcist råbte vil Sundberg lade fremgå af sin indberetning til Fodboldens Disciplinærinstans, der torsdag morgen har bedt om redegørelser fra de to involverede klubber.

»Jeg har indberettet de eksakte ord, men det var utvetydige homofobiske tilråb. Så må Disciplinærinstansen om de vil offentliggøre ordlyden,« siger han og slår fast, at det var voldsommere ord, end da Viktor Fischer i 2020 blev udsat for homofobiske tilråb.

»Det var ikke mildere ordvalg, der blev brugt denne gang,« siger Jakob Sundberg.

I en meddelelse til B.T. fortæller Lyngby, at man klart tager afstand fra de tåbelige tilråb, som man vil forsøge at komme til livs.

»Det er jo helt tåbeligt. Vi tager klart afstand fra de homofobiske tilråb. De hører ingen steder hjemme.«

»Jeg er glad for, at dommeren reagerede med det samme. Vi havde også bakket det op, hvis han havde valgt at afbryde kampen. Homofobi er noget vi skal til livs sammen, og det kan vi kun, hvis der sættes fokus på det og slås hårdt ned, når det sker. Så stor ros til dommeren fra os.«

»Jeg vil gerne understrege, at Lyngby Boldklub er en klub for alle, uanset hvordan man identificerer sig selv.«

»At der kommer de her tilråb er beklageligt, og vi er kede af det. Heldigvis er det kun nogle få fans, der ikke har opdaget, at det er 2022, og at der er ting man ikke råber fra tribunen. Men vi vil alligevel tage en snak med fansene om, hvordan vi kommer det til livs. For det skal vi,« skriver Lyngbys administrerende direktør, Andreas Byder.

Fodboldens Disciplinærinstans skal nu tage stilling til, om det kan koste Lyngby en disciplinærstraf.

Mens Lyngby kan græmme sig over flere af fansenes opførsel, så ser det heller ikke bedre ud på resultattavlen for tiden. Superligaoprykkerne tabte 0-2 til FC Helsingør og er ude af Sydbank Pokalen, mens de i Superligaen fortsat er uden sejr – det er kun blevet til to point indtil nu.