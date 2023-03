Lyt til artiklen

Grundspillet slutter med en gyser.

Mens FC Nordsjælland kæmper for deres topplacering, så fighter Brøndby for at komme med i mesterskabsspillet.

Begge hold har brug for al den opbakning, de kan få, og nu tager Farum-holdet hidtil ubrugte metoder i brug.

De har delt den ene endetribune op i to til kampen mod Brøndby og taget den ene del i brug til deres egne fans.

Brøndby-fansene må græmme sig over, at det lige er til denne kamp, at de bliver begrænset.

Hjemmeholdet afgiver 1100 billetter til de blå/gule-fans, der sikkert egenhændigt kunne fylde Right to Dream Park uden problemer. Tidligere har Superligaens nuværende tophold givet op mod 30 procent af stadionkapaciteten til gæsterne på stadionet, der har plads til 10.300.

Reglen foreskriver, at man giver fem procent af stadionkapaciteten eller minimum 1000 billetter til udeholdets fans, og begge dele opfylder FCN til fulde.

Det har længe været på tegnebrættet at udvide pladsen til egne fans, fortæller FCN.

»Da vi oplever en generelt stigende interesse – bl.a. med det højeste antal sæsonkort i mange år og udsolgte FCN-afsnit til de seneste hjemmekampe mod f.eks. FC København og Brøndby IF – har der længe været et ønske om at kunne tilbyde endnu flere pladser til FCN-fans.«

Lige nu er der kun 600 billetter tilbage til søndagens drama, der ligesom rundens andre kampe går i gang kl. 15.