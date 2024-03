Superligaen er efterhånden spækket med udenlandske profiler, som beriger vores lille andedam med deres talenter og personligheder.

B.T. har sat en række af Superligaens bedste udefrakommende profiler stævne til en snak om … Danmark og danskere. Denne gang er turen kommet til OB's tyske midtbanejern Sven Köhler:

Hvad er det bedste ved Danmark?



»Jeg elsker den danske natur – og jeg holder virkelig meget af The Great Northern Spa (hotel i Kerteminde, red.). Og så er København en virkelig, virkelig fed by. Når jeg har en fridag, tager jeg ofte toget til København. Jeg elsker kaffekulturen i byen. Det er en fed by – især når vejret er godt.«

Hvad er det værste ved Danmark?

»Vejret er klart det værste ved Danmark – ellers er der virkelig ikke noget at klage over i Danmark. Jeg kommer fra det Nordrhein-Westfalen i det centrale Tyskland, og der kan vi også have kolde vintre, men her i Danmark blæser det meget mere, fordi vi altid er tæt på en kyst.

»Og det sner også mere her, og der er flere måneder med koldt vejr. Vejret er nok bare lidt ekstremt sammenlignet med det tyske vejr.«

Hvad synes du om danskerne?

»Der er nogle forskelle mellem danskere og tyskere. Ved det første møde kan en dansker godt være lidt kold. De skal lige 'varmes' op og indse, at du er en god fyr – men så åbner de sig også. Og de sætter virkelig stor pris på hårdtarbejdende mennesker, og det kan jeg rigtig godt lide.«

»Danskere er generelt flinke og meget velorganiserede mennesker. Det er jeg vild med.«

Foto: ob.dk Vis mere Foto: ob.dk

Hvem er din bedste danske ven?

»Uh, lad mig lige tænke mig om. Jeg ses rigtig meget med Leroy (Owusu, red.) og Rami (Al-Hajj, red.). Så det er egentlig mest de udenlandske spillere, jeg hænger med. Men Aske Adelgaard er en virkelig god fyr. Det er Tobias Slotsager også. Martin Hansen kan jeg også nævne.«

»Aske er en virkelig sjov fyr. Og Martin Hansen er bare et godt menneske – han bekymrer sig meget om andre. Og han tager sig altid godt af nye spillere.«

Hvad er dit danske favoritord?

»Haha, det er ikke så meget dansk, jeg får talt. Jeg siger ofte 'tak for mad' og 'mange tak'. Men mit favoritord må være 'hyggeligt'. 'Hyggeligt' passer virkelig godt til Danmark.«

Hvad synes du om dansk mad?

»Jeg har prøvet det. Og der er en ret, jeg virkelig godt kan lide. Nu har jeg lige glemt, hvad den hedder. Det er en dessert – en kage med noget karamel-lignende på. Vi får den indimellem i klubben. Hmmm. Nå ja – brunsviger!«

Hvad er dit yndlingssted i Odense?

»Om sommeren elsker jeg havnen i Odense. Og om vinteren spiller vi en masse padel. Så padel-centeret bruger jeg også en del tid i. Jeg spiller sammen med Rami Al-Hajj, Gustav Grubbe, Leroy Owusu og Agon Mucolli.«

»Ellers holder jeg også meget af gågaden i Odense. Det er virkelig hyggeligt og rart. Især om sommeren. Der kan man også få god kaffe.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvad synes du om Superligaen?

»Det er en liga, der er en smule undervurderet. Folk i Tyskland følger ikke rigtig med i Superligaen, hvilket er ærgerligt. For niveauet er virkelig, virkelig godt.«

»Ligaen er lidt delt – der er nogle top-top-hold, som ville kunne klare sig i Bundesligaen, og så er der nogle hold, som er på 3. Bundesliga-niveau. Men alligevel kan alle slå alle, og det er specielt.«

»Jeg kan virkelig også godt lide filosofien. Der er rigtig mange hold, der gerne vil spille. Selvfølgelig er der også hold, der spiller med lange bolde, men de fleste hold vil gerne holde bolden på jorden.«

Kunne du forestille dig at blive boende i Danmark efter karrieren?

»Det har jeg ikke overvejet. Men jeg kunne godt forestille mig at have en lejlighed et sted i Danmark, som jeg kunne bruge, når jeg har fri eller skal på ferie. Jeg kan virkelig også godt lide Aarhus – jeg var der i sommer, og jeg var en smule i chok over, hvor fed en by det var. Anede det slet ikke. Men den er fed - og ligger så tæt på vandet.«

»Men det kunne også være København – eller Odense, som er et dejligt sted for familier. Så ja, måske kunne en ferielejlighed komme i spil.«