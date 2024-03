Superligaen er efterhånden spækket med udenlandske profiler, som beriger vores lille andedam med deres talenter og personligheder.

B.T. har sat en række af Superligaens bedste udefrakommende profiler stævne til en snak om … Danmark og danskere. Denne gang er turen kommet til Viborg FF's slovenske forsvarskæmpe: Žan Zaletel.

Hvad er det bedste ved Danmark?

»Der vil jeg nok sige ' det danske folk'. Folk er meget venlige og meget hjælpsomme. Da jeg ankom, stod folk nærmest i kø for at hjælpe mig, så jeg kunne føle mig hjemme. Folk var så åbne og imødekommende.«

»Jeg vidste faktisk ikke meget om dansk fodbold eller landet. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle forvente. Jeg vidste bare, at det nok var et eller to skridt over den slovenske liga. Så da interessen pludselig var der, skulle jeg ikke tænke to gange, før jeg sagde ja.«

»Og så talte jeg med nogle fra klubben, som fortalte mig om Danmark og om Viborg, og så var jeg solgt.«

Hvad er det værste ved Danmark?

»Det værste? Jeg er nok ikke den eneste, der siger det; vejret her i landet er ikke så godt. Men det har man jo ikke kontrol over, så man kan ikke rigtig brokke sig. Men kunne man ændre noget ved Danmark, ville jeg pege på vejret.«

»Altså, det er ikke, fordi der er 25 grader hjemme i Slovenien på det her tidspunkt. Der er også koldt, men der er ikke så meget blæst, som der er her i Danmark. Og det regner heller ikke så sindssygt meget, som det gør her i Danmark. Og så er somrene lige lidt varmere i Slovenien.«

Hvad synes du om danskerne?

»Som jeg sagde tidligere – danskerne er så imødekommende. Alle vil gerne tale med dig. Og så er folk generelt meget afslappede og rolige – der er ikke noget stress. Ok, det kan godt være, at nogle danskere er stressede, men man mærker det ikke. Folk har ikke så travlt, og de gør tingene på deres egen måde.«

»Hvis jeg skal pege på en forskel mellem en slovener og en dansker, så er det, at danskeren er mere udadvendt og imødekommende.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvem er din bedste danske ven?

»Jeg synes faktisk, at jeg har et ret godt forhold til alle danskerne i Viborg-truppen. Men hvis jeg skal udpege én, så skulle det væææære … Mads Søndergaard. Eller Jakob Bonde. Bonde og jeg kommer godt ud af det med hinanden, og vi joker en del. Han bor ti minutter fra træningsanlægget, og indimellem samler jeg ham op på vej til træning og kører ham hjem igen.«

»Det sker ikke så tit, at jeg hænger ud med danske spillere efter træningerne. Det er nok også en forskel på danskere og slovenere. I Slovenien tog vi altid ud og drak kaffe sammen efter træningerne, men her vil især danskerne bare gerne hjem efter træning. Det er da sket, at vi har været ude og spise sammen, men det hører til sjældenhederne.«

»Så jeg tager for det meste også bare hjem efter træning og tilbringer tid sammen med min forlovede, som er her en del af tiden. Men der er efterhånden tre slovenere og en kroat i Viborg-truppen, og vi hænger også ud indimellem.«

Hvad synes du om dansk mad?

»Jeg har smagt noget, men ikke særligt meget. Jeg kunne rigtig godt lide noget kød, vi fik … jeg ved ikke, hvad det hed. Det er vist noget, I får til jul.«

Flæskesteg?

»Ja. Det tror jeg. Det var virkelig godt, og jeg var vild med det.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvad er dit yndlingssted i Danmark?

»Bortset fra min egen lejlighed her i Viborg, som vi bruger rigtig meget tid i, så vil jeg pege på søerne i Viborg (Søndersø og Nørresø, red). Der er nogle gode steder omkring søerne. Og min forlovede og jeg kan godt lide at gå langs søerne om eftermiddagen og om aftenen.«

Hvad synes du om Superligaen?

»Det er en virkelig dynamisk liga. Der er mange gode hold og meget individuel kvalitet. Jeg tænker, at det må være ret interessant for folk at følge med i ligaen, for det er virkelig en tæt liga – både i toppen og i bunden. Og resultaterne er svære at forudsige, for alle kan slå alle. Det er ikke altid favoritterne, der vinder.«

»Jeg tror, jeg kan tage et skridt mere i min karriere. Måske til en top 5-liga. Det må tiden vise. Om jeg kunne se mig selv i en anden dansk klub? Puh, det er svært at sige – det må jeg tage stilling til, hvis tilbuddet kommer. Men jeg vil nok ikke kunne spille for FC Midtjylland – af respekt for Viborg.«

Kunne du forestille dig at bosætte dig i Danmark efter karrieren?

»Man skal aldrig sige aldrig. Jeg kan som sagt godt lide landet og det hele. Men jeg tror altså stadig, at jeg foretrækker at bo i mit hjemland, Slovenien, efter karrieren. Men man skal aldrig sige aldrig.«