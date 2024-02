Superligaen er efterhånden spækket med udenlandske profiler, som beriger vores lille andedam med deres talenter og personligheder.

B.T. har sat en række af Superligaens bedste udefrakommende profiler stævne til en snak om … Danmark og danskere. Denne gang er turen kommet til FCK's slovakiske superstjerne Denis Vavro:

Hvad er det bedste ved Danmark?

»Menneskerne her er det bedste. De er virkelig venlige, og de forsøger at nyde hver eneste dag. Om det så regner, sner, blæser eller om solen skinner, så er folk ude for at nyde livet. Sådan er det ikke i Slovakiet. Hvis det regner, så er alle indenfor.«

»Før jeg kom til Danmark, havde jeg aldrig i mit liv set nogen cykle, som de gør her i alt slags vejr. Jeg kan godt lide det, for det er som en slags sport for dem, der cykler. Nogle gange, når jeg sidder i min bil, bliver jeg også overhalet af cykler, der kører forbi. Så jeg kan godt forstå dem.«

»Jeg har ikke selv en cykel, men jeg vil gerne prøve at cykle med målmanden, Kamil Grabara. Vi bor tæt på hinanden, og vi har aftalt, at hvis det er godt vejr til sommer, så skal vi prøve at cykle til træning sammen.«

Hvad er det værste ved Danmark?

»Jeg ved ikke ... Jo, vejret. Det er ikke et problem for mig, hvis det regner eller er koldt, men vinden er irriterende. Der er meget vind her i København, jeg ved ikke, om det er det samme i resten af Danmark. Men ellers har jeg ikke noget dårligt at sige om Danmark. Jeg savner måske bare italiensk mad og fra Slovakiet savner jeg min familie.«

Hvad synes du om danskerne?

»Danskerne er meget venlige, og dem, der er på holdet, har hjulpet mig meget. Måske er der nogen, jeg ikke kan lide ... Modstanderne på det andet hold! De snakker. Men ellers er jeg vild med danskere. De er meget venlige.«

»Da jeg var her første gang, boede jeg på Havneholmen og så folk vinterbade. Det var minusgrader, og de hoppede i om morgenen, og jeg tænkte bare: 'Hvad fanden er det, de laver?' Men det er typisk dansk. De nyder hver dag og prøver at få noget ud af livet, det kan jeg godt lide.«

»Men vinterbadning er slet ikke noget for mig og heller ikke isbad i klubben. Det bruger jeg aldrig. Men om sommeren bader jeg, hvis det er godt vejr.«

Hvem er din bedste danske ven?

»Jeg er meget tæt med Peter Ankersen. Han er min danske favorit. Han er sjov, og vi joker i bussen, omklædningen og på banen. Hele tiden. Vi kender hinanden fra min første tid i klubben, hvor han også hjalp mig med min lejlighed, bil og det engelske sprog.«

»Udenfor træning er jeg mest sammen med Kamil. Mange af de andre har familier, de skal se til. Det har jeg ikke her, så det er nemt for mig at komme ud og ses med Kamil. Det gør vi meget, når vi kan. Ellers har jeg tit besøg af venner hjemmefra, som jeg er sammen med.«

Hvad er dit danske favoritord?

»Haha ... Jeg har ikke lært noget dansk. Jeg vil måske bare sige 'tak'. Ellers kender jeg kun nogle dårlige ord, men det vil jeg ikke sige her.«

Hvad synes du om dansk mad?

»Jeg spiser næsten alt. Men jeg kan ikke lide laks og noget, de laver, i den stil. Der er jeg mere til noget andet.«

»Der er særligt én restaurant her i København, jeg kan lide. Den hedder Mash. Det er min favorit. Det er kød! Men jeg prøver også pasta og den slags.«

»I klubben spiser vi meget kylling, pasta, fisk og så videre, det er fint. Men når jeg er derhjemme, så spiser jeg slovakisk mad. For eksempel gnocchi med ost og bacon.«

Hvad er dit yndlingssted i København?

»Jeg er meget i Københavns centrum og i Nyhavn med familie og venner. Jeg bor selv på Islands Brygge, og jeg kan rigtig godt lide området, for det er tæt på vand. Ellers er jeg også meget på Frederiksberg - egentlig kommer jeg godt rundt i København.«

Hvad synes du om Superligaen?

»Det er en meget bedre liga end den slovakiske. Det handler meget om fysiske dueller, lange indkast og lange bolde. Man ved ikke, om man vinder over Vejle eller Odense, for alle har stor kvalitet, og det kan jeg godt lide, og fortsætter ligaen som nu, så går det kun op, op, op.«

»Jeg kan godt lide Silkeborg og FC Nordsjælland, for de vil gerne spille. De sparker ikke kun bolden.«

Kunne du forestille dig at blive boende i Danmark efter karrieren?

»Tja ... Måske. Vi må se, hvad der sker, men jeg kan bedre lide Danmark end Slovakiet. Nu er jeg kun 27 år, så vi må se, hvad der sker efter denne sæson.«

»Jeg drømmer om at spille i Premier League, og vi må se hvad der sker efter denne sæson med Champions League og et EM til sommer.«

»Jeg er glad her. Men jeg kunne godt se mig selv skifte, hvis det er muligt. Jeg vil gerne til Premier League, men Tyskland og Spanien er også godt. Jeg har prøvet Italien, der ikke var noget for mig.«