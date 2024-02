Superligaen er efterhånden spækket med udenlandske profiler, som beriger vores lille andedam med deres talenter og personligheder.

Men hvad synes disse udenlandske stjerner egentlig om Danmark?

B.T. har sat en række af Superligaens bedste udefrakommende profiler stævne til en snak om … Danmark og danskere.

Herunder kan du læse om Vejles spanske forsvarskriger Raúl Albentosa:

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hvad er det bedste ved Danmark?

»Det bedste ved Danmark er den respekt-kultur, der er i forhold til os fodboldspillere. Når man kommer rundt på de danske stadioner, bliver man respekteret af modstandernes fans og ansatte. Selvfølgelig hepper de på deres hold, men de er ikke grove over for andre. Det sætter jeg kæmpestor pris på.«

»I Spanien er det totalt anderledes. Når man skal spille på udebane, bliver man svinet til på det groveste af modstanderfansene, Det er helt skørt. De glemmer helt, at vi spillere også bare er almindelige mennesker, der ligesom alle andre også har problemer i vores liv i ny og næ.«

»I sidste weekend i Vallecano var der en fan, der stak en finger i røven på en spiller i Spanien. Vanvittigt – og derfor nyder jeg den respekt, der er i Danmark.«

Hvad er det værste ved Danmark?

»Altså – noget af det værste er lønnen til fodboldspillere. Jeg synes, at ligaen er god. Jeg synes, at banerne er gode. Men lønnen er ikke god. Jeg taler ikke om min løn, men generelt om ligaen. Ser man bort fra FC København, Brøndby, FC Midtjylland og måske AGF – så kører de resterende hold med små lønninger. Sådan er det også i den næstbedste række.«

»Det er noget af det værste. Men jeg vil også nævne ‘kunstgræsbaner’. Det er helt galt, at der er to klubber, der på dette niveau spiller på kunstgræs. Vi har brug for, at der i Danmark bliver arbejdet med banerne, som de gør i England. De har det samme vejr, men de har ikke brug for kunstgræsbaner.«

Hvad synes du om danskerne?

»Danskere er helt anderledes end spaniere. I Spanien er folk langt mere tætte på hinanden og snakkende. I Danmark er man meget mere rolig, og man værner mere om privatlivet. Folk blander sig ikke i hinandens liv.

»I Spanien vil man vide alt om alle. Her i Vejle siger jeg da ‘goddag’, når jeg møder min nabo, men heller ikke mere end det. Sådan ville det aldrig være i Spanien.«

»Jeg vil også lige nævne sikkerheden. I Danmark er den meget god. Hvis man lader sin telefon eller taske ligge i en bil i Spanien, kan man næsten være sikker på, at ruden bliver smadret, og sagerne bliver stjålet. Den slags problemer har I ikke i Danmark.«

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hvem er din bedste danske ven?

»Min bedste danske ven er en fyr, der bor i Vejle. Han er gift med en peruansk kvinde. Så han taler både dansk og spansk, og han har hjulpet mig så meget. Kørt mig til lufthavnen, eller hjulpet mig, når jeg har skullet i banken. Han er en rigtig god ven.«

»Jeg vil også nævne en fyr, der ejer en græsk restaurant her i Vejle. Han har boet i Danmark i 25 år, og han har også hjulpet mig meget.«

»I klubben taler jeg med alle, men alle de danske spillere er meget unge, og jeg er 35 år. Så vi taler om nogle forskellige ting, ha, ha.«

Hvad er dit danske yndlingsord?

»Puuuh. Jeg er ikke så god til dansk. Jeg kan sige ‘tak tak’, ‘hej hej’ og ‘vi ses’. Og jeg kan tælle til 10 … ‘en’, ‘to’, three … nej ‘tre’, ‘fire’ … argh, nu glemmer jeg selvfølgelig ordene. Min søn er lige rejst hjem til Spanien, men han har lært lidt dansk.«

»Jeg kan ikke de slemme danske ord. Jeg har spurgt Oliver Provstgaard, om han kan lære mig dem. Men han siger, at det foregår på engelsk under kampene – så der siger jeg bare ‘fuck’ og ‘shit’ og den slags. I Spanien bliver der sagt en masse forskellige grimme spanske ord under kampene.«

Hvad synes du om dansk mad?

»Jeg kender ikke specifikke danske retter, men når jeg går ud på restauranter i Vejle, København eller Aarhus, så er maden virkelig god. Jeg kan godt lide maden i Danmark. Altså selvfølgelig vil jeg altid foretrække paella fra Valencia eller jamon iberico fra Salamanca, men maden i Danmark er også god.«

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Hvad er dit yndlingssted i Danmark?

»Jeg bor tæt på stadion – i Nørreskoven. Og det område er fantastisk. Man har skoven, som er smuk – og går man videre, kommer man ud til vandet. Jeg elsker at gå ture her. Det er derfor, jeg har valgt at bo i det område. Jeg er lidt et naturmenneske.«

Hvad synes du om Superligaen?

»Det er en meget god liga at udvikle sig i. Nu er jeg gammel og skal ikke udvikle mig så meget, men for unge spillere er det en virkelig god liga. Når jeg taler med spanske spillere, siger jeg altid, at unge spillere bør tage til Danmark.«

»I Superligaen får de unge spillere meget tillid – og det er en liga, hvor holdene ønsker at spille offensivt. Da jeg spillede i England, spillede de fleste hold med lange bolde og andenbolde.«

»I Danmark er det meget mere teknisk fodbold med mange omstillinger. Og jeg suger til mig, for i ‘mit næste liv’ ønsker jeg at arbejde som træner eller sportschef.«

Kunne du finde på at blive boende i Danmark efter din karriere?

»Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg er ret sikker på, at jeg på et tidspunkt vil vende tilbage og arbejde i Danmark. Måske som sportsdirektør eller træner. Jeg vil 100 procent gerne arbejde i Superligaen efter min karriere. Selvfølgelig kunne det være fedt i Vejle, hvor folk elsker mig og støtter mig.«